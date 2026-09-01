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Kinobox Daily: Zapadlá historická řežba s Banderasem. Vikingové byli propadákem, diváci si k nim ale našli cestu

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Vikingové (The 13th Warrior) je akčňák spadající pod historickou fikci Johna McTiernana na motivy románu Pojídači mrtvých Michaela Crichtona. McTiernan je pro spoustu lidí dost možná největším jménem akčních filmů vůbec – před Vikingy totiž natočil legendární snímky jako prvního Predátora, Smrtonosnou past, Hon na ponorku nebo o něco méně seriózního Posledního akčního hrdinu.
Kinobox Daily: Zapadlá historická řežba s Banderasem. Vikingové byli propadákem, diváci si k nim ale našli cestu

Kinobox Daily: Zapadlá historická řežba s Banderasem. Vikingové byli propadákem, diváci si k nim ale našli cestu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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