Kinobox Daily: Zapadlá historická řežba s Banderasem. Vikingové byli propadákem, diváci si k nim ale našli cestuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Zapadlá historická řežba s Banderasem. Vikingové byli propadákem, diváci si k nim ale našli cestu
Na jihokorejskou žánrovou tvorbu je spoleh. Akční sci-fi horor Hope zaručuje pořádný nářez plný střelby,...
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