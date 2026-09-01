Nejdřív mrtvice a smrt otce, teď nevyléčitelná nemoc dcery. Andrea Kašpárková se svěřila s tím, co žije každý den

Dvě odlišné neurologické diagnózy v jedné domácnosti, a mezi nimi ani ne dva roky. Exmanželka šéfkuchaře Radka Kašpárka na Instagramu a v rozhovoru pro
Expres.cz otevřeně ukázala, co se skrývá za fotografiemi, na nichž vypadá zdravě. U sebe mluví o poškozené mozkové tkáni, oslabení pravé strany těla, výpadcích paměti a únavě, která přijde bez varování. U dcery o opakovaných pádech, sádře a „hrozně moc ložiscích v mozku a v míše“. Valentýnské ráno, které všechno změnilo
14. února 2025 se Andrea probudila se spadlým koutkem, nereagující půlkou těla a neschopností mluvit. Radek Kašpárek rozpoznal příznaky mozkové mrtvice a okamžitě volal záchranku. Andrea později řekla, že ji od smrti dělila hodina.
popsala pro Blesk. „Podruhé jsem se narodila jen díky manželovi,“
Po akutní fázi přišly další komplikace. Lékaři jí našli vrozenou srdeční vadu, následovala operace. Rehabilitace pravé nohy, cvičení jemné motoriky ruky, hledání slov uprostřed věty. K výročí mrtvice v únoru 2026 napsala na Instagram, že
a že z fotky nelze poznat skutečný stav. Připomněla i starší zátěž: po operaci páteře v roce 2017 jí odumřely nervy. „každý den řeší své limity“ Podzim 2025: otec, rozvod, samota
Zatímco se Andrea zotavovala, v létě 2025 skončil na ARO v Nemocnici Jindřichův Hradec její otec, intubovaný, v umělém spánku. 16. října 2025 zemřel po dlouhé a těžké nemoci. Andrea se rozloučila fotografií, na níž ho drží za ruku, a jediným slovem: „Sbohem.“
Ve stejném období se rozpadlo její manželství s Radkem Kašpárkem. Oba veřejně deklarují korektní vztah kvůli společnému synovi, který v květnu 2025 oslavil čtvrté narozeniny.
Radek v rozhovoru pro ProŽeny.cz uvedl, že s exmanželkou vychází „úplně v pohodě“ a nemá problém za rodinou během týdne zajet. Ale každodenní realitu, ranní vstávání, kontroly, únavu, padání, řeší Andrea. Zdroj fotografie: Nextfoto Duben 2026: diagnóza, která přišla za čtyři dny
Ve čtvrtek 16. dubna 2026 Natálii náhle přestala reagovat pravá ruka a pravá noha. Ztráta citu, ztráta hybnosti. O čtyři dny později Andrea potvrdila Blesku to, čeho se bála: roztroušená skleróza. 22. dubna už dcera chodila na denní kapačky, vysoké dávky kortikosteroidů podávané infuzně, standardní postup při akutní atace.
V červnu přišel pád a sádra na šest týdnů. Pravá noha „vynechává,“ řekla tehdy sama Natálie. V srpnu 2026, po další kontrole, Andrea popsala stav bez příkras: velké množství ložisek, pokračující pády, únava a reálná hrozba invalidního vozíku, pokud se situace nezlepší.
Navenek se příznaky matky a dcery podobají: obě mají problémy s pravou stranou, obě padají, obě bojují s únavou. Medicínsky jde ale o dvě zásadně odlišné věci.
Andrea prodělala cévní mozkovou příhodu, při které odumřela část mozkové tkáně. Natálie žije s chronickým autoimunitním onemocněním, které vytváří ložiska v mozku a míše a postupně poškozuje nervová vlákna. Podobnost symptomů neznamená stejnou příčinu. Co říká česká medicína o šancích devatenáctileté pacientky
V Česku žije s roztroušenou sklerózou přibližně 23 tisíc lidí a ročně přibývá kolem 700 nových diagnóz, uvádí
Nadační fond IMPULS. Nemoc se nejčastěji objevuje mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života, častěji u žen. Natáliin věk tedy není výjimečný, ale ani méně závažný.
Klíčové je načasování léčby. Od roku 2009 lze v Česku zahájit dlouhodobou imunomodulační terapii už po první klinické atace podezřelé z RS.
VZP eviduje zhruba patnáct přípravků biologické léčby a více než polovina českých pacientů už biologickou léčbu dostává. Síť specializovaných RS center pokrývá celou republiku: v Praze fungují centra při Všeobecné fakultní nemocnici, Thomayerově nemocnici, Motolu i Královských Vinohradech. Tato pracoviště nezajišťují jen léky; součástí péče je rehabilitace, psychologická a psychoterapeutická podpora i sociální poradenství.
Bez léčby může roztroušená skleróza vést během deseti až dvaceti let k závažné invaliditě. S moderní terapií se ale průběh dá zásadně zpomalit. Konkrétní pracoviště, kde je Natálie sledována, ani přesný klinický typ její RS veřejně známé nejsou, a je dobře, že si rodina tuto hranici drží.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová