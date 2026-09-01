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Nejdřív mrtvice a smrt otce, teď nevyléčitelná nemoc dcery. Andrea Kašpárková se svěřila s tím, co žije každý den

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Andrea Kašpárková popsala 28. srpna 2026 svůj každodenní boj s následky mrtvice a současně přiznala, že její devatenáctileté dceři Natálii reálně hrozí invalidní vozík.
Nejdřív mrtvice a smrt otce, teď nevyléčitelná nemoc dcery. Andrea Kašpárková se svěřila s tím, co žije každý den

Nejdřív mrtvice a smrt otce, teď nevyléčitelná nemoc dcery. Andrea Kašpárková se svěřila s tím, co žije každý den

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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