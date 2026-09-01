Vymyká se kontrole lidí? AI obrátili proti AI: Čínští boti používali ChatGPT k útokům na datová centra

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Vymyká se kontrole lidí? AI obrátili proti AI: Čínští boti používali ChatGPT k útokům na datová centraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Operátoři napojení na čínskou firmu použili ChatGPT k hromadné výrobě příspěvků, které na síti X útočily na datová centra.
Žena, data přes obličej
Zdroj: Pexels
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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