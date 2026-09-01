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Kontrola na taneční zábavě odhalila opilé mladistvé. Jeden nadýchal 1,39 promile

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Dennívýzva
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Na taneční zábavě na Blanensku měli policisté během kontroly plné ruce práce. Z téměř stovky zkontrolovaných lidí jedenáct ještě nemělo osmnáct let, a přesto nadýchali. Podobné kontroly budou policisté dělat i po skončení prázdnin.
Kontrola na taneční zábavě odhalila opilé mladistvé. Jeden nadýchal 1,39 promile

Kontrola na taneční zábavě odhalila opilé mladistvé. Jeden nadýchal 1,39 promile

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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