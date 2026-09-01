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Turistická loď se 42 lidmi se u Skiathosu srazila s plachetnicí. 3 turisté se zranili

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Oblíbený lodní výlet ze Skiathosu na nedaleký ostrůvek Tsougria se změnil v nepříjemný zážitek. Turistická loď se během plavby střetla s plachetnicí. Na palubě bylo 42 cestujících, část z nich utrpěla lehká zranění.
Turistická loď se 42 lidmi se u Skiathosu srazila s plachetnicí. 3 turisté se zranili

Turistická loď se 42 lidmi se u Skiathosu srazila s plachetnicí. 3 turisté se zranili

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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