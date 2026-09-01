Turistická loď se 42 lidmi se u Skiathosu srazila s plachetnicí. 3 turisté se zranili

Turisté, kteří se v pondělí 31. srpna vydali ze Skiathosu na výlet na ostrůvek Tsougria, pravděpodobně očekávali běžný den na moři. Trasa mezi řeckým ostrovem a malou Tsougrií patří mezi výlety, které během letní sezony využívají návštěvníci této části Sporad. Tentokrát ale plavbu narušila nehoda. Turistické plavidlo se 42 cestujícími se během cesty střetlo s plachetnicí, přičemž ke kolizi došlo levou částí přídě turistické lodě. Náraz byl natolik silný, že na její přídi vzniklo poškození.
Cestující přesto dopravili na ostrov
Navzdory kolizi dokázala posádka pokračovat v plavbě a všech 42 cestujících bylo bezpečně vysazeno na ostrůvku Tsougria. Turistická loď se poté bez pomoci dalšího plavidla vrátila zpět ke Skiathosu. Dopravila se vlastní silou do oblasti Agios Georgios v přístavu Skiathos a bezpečně zde zakotvila. Situace tak nevyžadovala evakuaci lidí na otevřeném moři ani odtažení poškozeného plavidla.
Nehoda se však neobešla úplně bez následků. Mezi cestujícími byli hlášeni lehce zranění lidé. Některá řecká média následně upřesnila jejich počet na tři. Podle dostupných informací nešlo o vážná zranění. Událostí se začaly zabývat místní přístavní úřady, které mají objasnit okolnosti a příčinu střetu obou plavidel.
Kapitána po nehodě zadrželi
Pozornost vyšetřovatelů se po návratu lodi soustředila také na jejího kapitána. Ten absolvoval dechovou zkoušku na alkohol, která skončila s negativním výsledkem. Přesto byl v souvislosti s případem zadržen kvůli podezření na nedbalostní ublížení na zdraví. Následně byl na základě pokynu příslušného státního zástupce opět propuštěn. Vyšetřování samotné nehody tím ale neskončilo a případem se nadále zabývá přístavní úřad ve Skiathosu.
Pro turistické plavidlo měla kolize ještě jeden důležitý následek. Úřady mu zakázaly další vyplutí, dokud nebude doloženo, že je po technické stránce způsobilé k bezpečné plavbě. Potřebné potvrzení musí vydat příslušná organizace dohlížející na technický stav plavidla. Dobrou zprávou alespoň je, že po střetu nebyl zaznamenán žádný únik paliva ani jiné znečištění moře.
Nehoda připomíná, že komplikace se nemusí týkat pouze velkých trajektů nebo dálkových plaveb. Střet se odehrál během klasického turistického výletu mezi dvěma oblíbenými místy řeckých Sporad, tedy při aktivitě, kterou během dovolené absolvují tisíce návštěvníků řeckých ostrovů. V tomto případě se všech 42 cestujících dostalo bezpečně na pevninu či do cíle výletu a hlášená zranění byla pouze lehká. Přesné okolnosti toho, proč se obě plavidla během plavby střetla, nyní mají objasnit řecké úřady.
Zdroje: hcg.gr, cnn.gr, ekathimerini.com, ertnews.gr