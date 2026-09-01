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Notifikace na Androidu vás otravují zbytečně. Změňte jedno nastavení a nechte si posílat jenom to, co potřebujete

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Android má v nastavení jedno místo, odkud za pár minut vyčistíte většinu otravných oznámení, a přitom nepřijdete o nic důležitého.
Telefon, nastavení, notifikace

Telefon, nastavení, notifikace

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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