Za Husáka visel v každé ušmudlané garáži. Teď ho pod 10 000 Kč prodá pouze hlupák

Zatímco tehdy šlo o běžný propagační tisk, který se rozdával téměř zadarmo, dnes se sběratelé mohou přetrhnout, aby ho získali. Na internetu se dokonce objevují nabídky, kde za tento nostalgický kus papíru požadují bezmála deset tisíc korun. Jaká je ale jeho skutečná hodnota a nemáte doma poklad i vy?
Legendární plakát z Mototechny, který zdobil každou správnou garáž
Řeč je o ikonickém dobovém reklamním plakátu národního podniku Mototechna, který lákal na tehdejší chloubu našich silnic – vozy Škoda 105 a Škoda 120. Na přelomu 70. a 80. let, v éře hluboké normalizace, zdobily tyto velkoformátové tisky stěny autoškol, servisů ČSAO, ale i dětské pokojíčky kluků, kteří snili o tom, že jednou usednou za volant nového nablýskaného sedanu. Plakáty zobrazovaly tehdy moderní vozy v zářivých barvách a pro celou generaci motoristů se staly symbolem touhy po svobodném cestování a hrdosti na domácí automobilový průmysl.
Jak vznikal motoristický sen na křídovém papíře
Tyto plakáty nevznikaly jako běžná komerční reklama, jak ji známe dnes. O jejich zrod se staralo přímo propagační oddělení národního podniku Mototechna, přičemž samotný tisk zajišťoval národní podnik – závod 6. Pro tuzemský trh se používal klasický křídový papír o něco nižší gramáže, než jaký byl určen pro luxusní exportní verze distribuované prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Motokov. Přesto šlo o technologicky velmi zdařilé kousky s krásným sytým tiskem. Do oběhu se dostávaly v obrovských nákladech, často jako bezplatný bonus pro zákazníky, propagační materiál pro národní podniky nebo jako dekorace do výloh prodejen s autodíly.
Máte doma bezcenný papír, nebo cenný originál?
Pokud při vyklízení půdy nebo staré skříně narazíte na srolovaný plakát se žlutou či červenou stodvacítkou, rozhoduje o jeho ceně především stav. Sběratelé nejvíce cení kousky, které nikdy nebyly přeložené, nemají propíchané rohy od špendlíků a nebyly vystaveny přímému slunci. Rozlišují se také rozměry – vedle klasického formátu 87 × 58 cm se objevují i varianty 48 × 64 cm nebo obří 68 × 94 cm.
Plakát za téměř deset tisíc
Na Aukru se objevil originální plakát Mototechny se žlutou Škodou 105/120 za 9 750 korun. Podle prodejce jde o nepoužitý, nepřeložený kus ve velmi dobrém sbírkovém stavu, pouze s drobnými vadami na okrajích.
Je však důležité si uvědomit, že jde o požadovanou cenu, nikoli potvrzenou prodejní částku. Z jediné nabídky proto nelze říct, že každý podobný plakát má hodnotu téměř deset tisíc korun. Rozhodující je především jeho stav, originalita, rozměry a zachovalost.
Pokud tedy při vyklízení půdy nebo garáže narazíte na starý plakát s „embéčkem“, stodvacítkou nebo jiným tehdejším vozem, rozhodně ho nevyhazujte. Pro sběratele může představovat zajímavou připomínku doby, kdy byla nová škodovka snem tisíců československých motoristů.
Zdroje článku: fotografnik.cz, posterbox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková