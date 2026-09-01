Účet za vodu mohou snížit jednoduché změny každodenních návyků. Za jediný rok dokážou v domácnosti ušetřit tisíce korun

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Účet za vodu mohou snížit jednoduché změny každodenních návyků. Za jediný rok dokážou v domácnosti ušetřit tisíce korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tím, že snížíte spotřebu vody, ušetříte nejen své peníze, ale také životní prostředí. Stačí trochu pozměnit pár každodenních návyků a vaše peněženka vám poděkuje.
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Zdroj: Fotografie: Beat Ruest / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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