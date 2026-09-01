Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Účet za vodu mohou snížit jednoduché změny každodenních návyků. Za jediný rok dokážou v domácnosti ušetřit tisíce korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tím, že snížíte spotřebu vody, ušetříte nejen své peníze, ale také životní prostředí. Stačí trochu pozměnit pár každodenních návyků a vaše peněženka vám poděkuje.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Beat Ruest / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Bohaté kvetení orchidejí závisí také na správném prořezávání. Jedno zlaté pravidlo ochrání rostlinu před zbytečnou chybou
Bohaté kvetení orchidejí závisí také na správném prořezávání. Jedno zlaté pravidlo ochrání rostlinu před zbytečnou chybou
Jedlá soda umístěná v lednici zastane překvapivě užitečnou práci. Nenápadný trik ocení každá zkušená hospodyňka
Jedlá soda umístěná v lednici zastane překvapivě užitečnou práci. Nenápadný trik ocení každá zkušená hospodyňka

Nejspíš jste se už někdy setkali se záhadným nepříjemným zápachem, který se line z vaší lednice. I přes...

Potravinové moly dokáže od zásob odradit obyčejný bobkový list. Levná metoda ukončí nekonečný boj se škůdci
Potravinové moly dokáže od zásob odradit obyčejný bobkový list. Levná metoda ukončí nekonečný boj se škůdci

Pokud se vám stává, že doma občas narazíte na letícího mola, nebo dokonce na jeho housenku, můžete si být...

Voda po uvařené rýži nabízí řadu překvapivých možností využití. Její vylévání do odpadu patří mezi zbytečné kuchyňské chyby
Voda po uvařené rýži nabízí řadu překvapivých možností využití. Její vylévání do odpadu patří mezi zbytečné kuchyňské chyby

V odpadu běžně končí spousta věcí, o nichž ani netušíme, že by nám mohly posloužit. Asi nejčastěji je to...

Psí olizování obličeje může představovat skryté zdravotní riziko. O nebezpečí tohoto projevu náklonnosti ví jen málokdo
Psí olizování obličeje může představovat skryté zdravotní riziko. O nebezpečí tohoto projevu náklonnosti ví jen málokdo

Pes je nejlepší přítel člověka. Jeho láska k páníčkovi je často naprosto bezmezná a pes to dává znát. Při...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.