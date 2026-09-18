Hráč našel RTX 5090 pokrytou ryzím zlatem s podpisem šéfa Nvidie. Cena? Přesně tak šílená, jak si myslíte

Koncem května 2025 narazil návštěvník pobočky Micro Center v kalifornské Santa Claře na vitrínu, ve které ležela grafická karta, jakou běžný obchod s elektronikou nenabízí. Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition, masivní čtyřventilátorová grafika pokrytá vrstvou 99,9% zlata, nesla navíc na krytu osobní podpis Jensena Huanga, zakladatele a CEO Nvidie. Nález se rychle rozšířil po Redditu a vyvolal směs obdivu, ironie i nevěřícného kroucení hlavou. Pokud jde o ono zlato, Asus na oficiální produktové stránce uvádí 6,5 gramu zlata ryzosti 999 v podobě povrchového pokovení vybraných částí. A cena? Podepsaný kus nakonec odešel v charitativní aukci za 24 200 dolarů, tedy zhruba 561 tisíc korun. Běžná nepodepsaná Dhahab Edition se přitom na Blízkém východě prodává za zlomek této částky.
Dvě vrstvy exkluzivity: komerční edice versus unikát s podpisem
Klíčové je rozlišit dvě karty, které se pod názvem Dhahab Edition skrývají. Ta první je reálný komerční produkt se standardním katalogovým číslem, zalistovaný v obchodech v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Ceny se liší obchod od obchodu, od zhruba 24 999 saúdských rijálů (asi 154 tisíc Kč) v Jarir Bookstore po 31 000 emirátských dirhamů (přibližně 196 tisíc Kč) na GamingUAE. Je to drahé, ale pořád jde o sériový výrobek, který si zákazník v regionu může objednat.
Druhá vrstva je úplně jiný příběh. Asus vzal jeden exemplář téže karty, nechal na něj podepsat Jensena Huanga a vytvořil z něj charitativní aukční kus označený jako „Jensen Huang’s Signature Edition“. Oficiální aukční stránka Asusu uvádí doporučenou cenu 6 700 dolarů a stejnou částku jako startovací příhoz. Aukce běžela od 4. do 13. června 2025. Konečná cena? Více než trojnásobek startu, 24 200 dolarů. Vítězem se stal Gordon Chan z kanadské sítě Canada Computers, jak Asus oficiálně oznámil 22. července 2025.
Kolik z ceny tvoří zlato a kolik příběh
Když se podíváme na čistou materiálovou hodnotu zlata, čísla jsou střízlivá. Při aktuální spotové ceně kolem 139,82 dolaru za gram vychází 6,5 gramu na přibližně 909 dolarů, tedy asi 21 tisíc korun. To je zlomek jak maloobchodní ceny nepodepsané Dhahab Edition, tak aukční ceny podepsaného kusu.
Zajímavější je srovnání přímo na jednom trhu. Na stejném emirátském e-shopu stojí standardní Asus ROG Astral RTX 5090 OC 24 999 dirhamů, zatímco Dhahab Edition 31 999 dirhamů. Rozdíl 7 000 dirhamů (zhruba 44 tisíc korun) je čistá přirážka za luxusní design, arabskou kaligrafii, zlatý motiv panoramatu a sběratelský status. Samotné zlato z toho pokrývá necelou polovinu. U podepsaného kusu pak materiál tvoří jen nepatrný díl finální ceny; zbytek je podpis, příběh, charita a fakt, že na světě existuje právě jeden takový exemplář.
Jak na to reagovala herní komunita
Redditové vlákno z 28. května 2025 v subredditu r/Microcenter zachycuje typický mix reakcí. Část komentujících kartu označila za „nádhernou“ a za ultimátní demonstraci luxusu. Jiní si okamžitě dělali legraci z „GPU za 20 tisíc dolarů“ a spekulovali, jestli by Micro Center nabídl slevu za rozbalený kus. Opakoval se motiv, že autogram CEO cenu žene nahoru uměle, jenže právě to je podstata sběratelského trhu. Funkčně je podepsaný kus identický s nepodepsaným. Žádný extra snímek navíc. Žádný speciální chladicí efekt zlata. Asus nikde netvrdí, že zlatý pokov zlepšuje odvod tepla; o chlazení se starají čtyři ventilátory, vapor chamber a termální podložka s fázovou změnou.
Dá se Dhahab Edition koupit v Česku?
Krátká odpověď: v otevřených českých nabídkách jsme Dhahab Edition nenašli. Aktivní maloobchodní stopy vedou výhradně na Blízký východ, do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. GamingUAE například explicitně uvádí dopravu jen do států Perského zálivu.
Pro srovnání: „obyčejná“ RTX 5090 bez zlata je v českém retailu stále extrémně drahá záležitost. Na Mironetu se ceny nereferenčních modelů pohybují od zhruba 160 tisíc korun za MSI Gaming Trio OC přes 225 tisíc za Asus ROG Astral OC BTF až po modely přesahující 300 tisíc. Dhahab Edition by se do tohoto žebříčku zařadila někam nad vrchol a podepsaný kus by ho přeskočil o celé patro.
Zlaté PC jako ekosystém
Asus kolem luxusní estetiky buduje širší nabídku. Na Computexu 2025 představil designovou řadu „Radiant Gold“ zahrnující základní desku ROG Crosshair X870E Edition 20, paměťové moduly ROG Arcana DDR5 i skříň ROG Hyperion GR701 Dhahab Edition se zlatě tónovanými prvky. Kdo by chtěl sestavit kompletní zlaté PC, má tedy k dispozici minimálně skříň, desku, RAM a grafiku ve sladěném stylu. Zlatý procesor v oficiální nabídce žádného výrobce zatím chybí, ale při současném tempu luxusních edic by asi nikoho nepřekvapil.
Podepsaná RTX 5090 Dhahab teď stojí v Kanadě u svého nového majitele. Pět set šedesát tisíc korun za grafickou kartu, jejíž zlato má hodnotu jednadvaceti tisíc. Zbytek ceny tvoří příběh a ten se, jak vidno, prodává nejlíp.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda