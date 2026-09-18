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Hráč našel RTX 5090 pokrytou ryzím zlatem s podpisem šéfa Nvidie. Cena? Přesně tak šílená, jak si myslíte

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Grafická karta se 6,5 gramy zlata ryzosti 999 a autogramem zakladatele Nvidie se na charitativní aukci prodala v přepočtu za cca 560 tisíc korun.
Grafická karta RTX 5090 pokryta zlatem a podpisem zakladatele Nvidie

Grafická karta RTX 5090 pokryta zlatem a podpisem zakladatele Nvidie

Zdroj: Uživatel fieldbotanist / Reddit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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