Recenze Galaxy Watch Ultra2 – prémiový společník pro Android

Samsung letos po dvou letech opět uvedl na trh nové chytré hodinky s přídomkem Ultra. Nové Galaxy Watch Ultra2 nabízejí poměrně významná vylepšení jako je větší baterie, jasnější displej, tenčí konstrukce nebo výkonnější procesor. Přepracovaná je také aplikace Samsung Health, kde vidíte analýzu nejen zdravotních dat. My jsme hodinky měsíc testovali a tak si pojďme říct naše zkušenosti.
Recenze Galaxy Z Fold8 – nový formát, nové problémy? Konstrukce
Galaxy Watch Ultra2 jsou stále velké masivní hodinky, které se na menší zápěstí tolik nehodí. Na mé ruce jsou tak velké, ale po pár dnech jsem si zvykl a mezigeneračně můžu pochválit snížení tloušťky i hmotnosti. Nová generace má tělo s tloušťkou 10,7 mm (vs. 12,1 mm u předchůdce). Na ruce mi i přes svoji velikost sedí dobře a jsou pohodlné i při delším nošení. Kompatibilita řemínku však zůstává naštěstí zachována, jakkoliv nepotěší fakt, že se jedná o proprietární řešení.
Galaxy Watch Ultra2; zdroj: Dotekománie
Na těle najdeme celkem tři tlačítka, přičemž to hlavní pro aktivaci sportovní aktivity má oranžový odstín. Všechno to jsou ale tlačítka, otočná korunka chybí. To je za mě celkem škoda, nabízejí ji dnes totiž už i násobně levnější chytré hodinky konkurence. Jistou náhradou je možnost posouvat obsah po kraji displeje jako by měly hodinky otočnou lunetu jako dřívější generace Galaxy Watch.
Design zůstal v podstatě nezměněný a jakkoliv jsem při prvním shledání první generace Ultra nebyl fanouškem této kombinace kruhového ciferníku s hranatějším tělem, celkem mi přirostl k srdci. Jednoznačně se jedná o originální design, který zaujme. Hodinky jsou dostupné ve dvou barvách a to Titanium Silver a Titanium Gray.
Galaxy Watch Ultra2; zdroj: Dotekománie
Korejský výrobce letos zapracoval také na odolnosti. Kromě IP68 tu máme nově IP69K a také certifikaci EN 13319 pro potápění. Ta zaručuje fungování pro rekreační potápění do hloubky 40 metrů. Já jsem byl s hodinkami jen plavat a to jim samozřejmě nedělá problém.
Potěšila mě také přítomnost ovládání gestem klepnutí prsty (totéž jako mají Apple Watch). Pokud vám tak někdo volá, a vy máte plnou druhou ruku, stačí dvakrát stisknout palec a ukazováček k sobě (udělat takové poklepání). Tím hovor přijmete. Ve výchozím stavu na ciferníku pak můžete při tomto gestu posouvat mezi notifikacemi, to se mi líbí. Vibrační odezva je výborná a není ji co vytknout.
Galaxy Watch Ultra2; zdroj: Dotekománie
Displej
Zobrazovací panel maličko povyrostl o 0,02 palce a především se zvýšil jeho maximální jas na slunci ze 3000 na 5000 nitů. Viditelnost na přímém letním slunci je vskutku vynikající.
Galaxy Watch Ultra2; zdroj: Dotekománie
Hardware
Nový je hnací motor. Tím je nový čip Snapdragon Wear Elite (SW6100), který slibuje zhruba o třicet procent vyšší výkon a vyšší přesnost měření. Operační paměť nabízejí 2 GB a vnitřní úložiště má 64 GB. Jiná paměťová verze se neprodává. Konektivitu s mobilem pak zajistí Bluetooth 6.0
Výdrž baterie
Konečně se křemíkovo-uhlíkové baterie začínají dostávat i do hodinek. Jednou z prvních vlaštovek byly nedávno testované Xiaomi Watch 5 s WearOS. Zde u Galaxy Watch Ultra2 Samsung navýšil kapacitu z 590 na 800 mAh (nárůst nějakých 35 procent) přestože samotné tělo hodinek je tenčí. Tomuto říkám pokrok. Výrobce slibuje teoreticky až 5 dní provozu, s aktivní funkcí always-on zobrazení spíš dva a půl dne.
Galaxy Watch Ultra2; zdroj: Dotekománie
V realitě když jsem na hodinkách zapnul snad všechny funkce a měření, pohyboval se celý den během dovolené venku na slunci s občasným záznamem chůze, s aktivní funkcí always-on, vydržely mi opravdu dva a půl dne. Pokud jsem měl posléze trochu klidnější dny, tři dny nejsou problém. Věřím, že pokud si deaktivujete jistá měření a always-on, půjde výdrž ještě nahoru. Já osobně ale rád využívám hodinky naplno, když už ty funkce mám a takto vím, že na víkendový výlet si nemusím brát nabíječku na hodinky.
Aktivní den na dovolené se sledováním spánku:
Středa ráno nabito na 100 % Pátek ráno 28 % Pátek 16:25 jen 5 %, v 19h už se vypnuly do režimu jen hodiny
Nabíjení probíhá stále jen vlastním pukem, jakýkoliv standard chybí. To mě ale už nepřekvapuje, málokterý výrobce spoléhá na standard. Přitom tady v této oblasti bych ocenil jisté sjednocení podobně jako se to povedlo u telefonů s konektorem USB-C.
Sport a zdraví
Opravdu doporučuji po úvodním nastavení strávit nějaký čas nastavením všech funkcí v aplikaci Samsung Health. Moc jsem pak nepochopil, proč pro sledování apnoe, EKG a měření krevního tlaku musíte stahovat ještě druhou aplikaci Samsung Health Monitor z Galaxy Store. Tím výrobce také omezuje kompatibilitu, jelikož tyto funkce na jiných telefonech než Samsung nedostanete, jakkoliv je jinak systémem WearOS a kompatibilita je s jakýmkoliv Android telefonem.
Samsung Health; zdroj: Dotekománie
Každopádně sledování spánkové apnoe jsem vyzkoušel a po pár nocích mi bylo řečeno, že apnoe netrpím, tak to jsem rád. Hodinky vám nově podobně jako Apple Watch ukazují po sedmi nocích stav vašich zdravotních funkcí s ohledem na spánek (v angličtině tzv. „vitals“). Není pak žádným překvapením, že po požití alkoholu ráno vidíte své vitální funkce mimo obvyklý rozsah. Nemocný jsem během testování nebyl, tam by se to také mohlo pěkně projevit.
Zaujala mě možnost nahrávat vaše chrápání, k tomu potřebujete mít u postele váš telefon. Následně pak ráno vidíte i na grafu, kdy jste zhruba chrápali.
Samsung Health; zdroj: Dotekománie
Celá aplikace Samsung Health byla pak letos přepracována a nabízí nové uživatelské rozhraní. Tento krok chválím a zajímavostí je pak také energy skóre. Celých zdravotních údajů je opravdu hodně, ale samozřejmě nemusíte sledovat úplně vše. Mně se hlavně líbí, že většinu údajů vidíte v grafu včetně optimálních hodnot.
Samsung Health; zdroj: Dotekománie
S hodinkami jsem byl také párkrát plavat nebo na turistice. Záznam GPS trasy mi při pohledu a analýze letecké mapy přišel přesný a bez chyb.
Operační systém
Systémem je WearOS s nadstavbou OneUI Watch. Podpora je stanovena na 5 let (výrobce uvádí konkrétně do 31. července 2031), což je na chytré hodinky velmi solidní. Kompatibilita je stanovena jen na Android telefony a jak už jsem zmiňoval, pouze se Samsung telefony si užijete všechny zdravotní funkce.
Potěšil mě chod systému, vše je krásně plynulé a rychlé. Díky přítomnosti WearOS není problém si nainstalovat spoustu aplikací třetích stran a pro placení tu máme Google Pay. Hned při úvodním párování vás pak aplikace vyzve k výběru akce Akčního tlačítka.
Samsung Watch Manager úvodní párování; zdroj: Dotekománie
Zhodnocení Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2 jsou výborné hodinky, kterým není ani moc co vytknout. Osobně jsem ani nečekal, jak se mi nové hodinky zalíbí a jak dobře budou fungovat. Myslím si, že se jedná opravdu o jedny z nejlepších chytrých hodinek na platformě WearOS. Pochválit musím vylepšenou výdrž baterie, skvělý displej nebo tenčí konstrukci oproti předchůdci. Stále se však jedná o masivní hodinky, které na menší ruce nebudou nejspíš vypadat tak dobře.
Líbil se mi také rychlý chod systému s dlouhou softwarovou podporou. Pokud bych měl něco vytknout, bude to především kompatibilita, protože pokročilé zdravotní funkce EKG a sledování spánkové apnoe jsou dostupné pouze se Samsung telefony. Ocenil bych možná také otočnou korunku.
Galaxy Watch Ultra2; zdroj: Dotekománie
Hodinky jsou dostupné pouze v jedné velikosti a LTE verzi a to za cenu 18 499 Kč. To je samozřejmě hodně, na druhou stranu Apple Watch Ultra stojí více. U mě si pak tuto cenovku obhájily.
Klady Výrazně vyšší výdrž baterie díky nové technologii a vyšší kapacitě Vynikající čitelnost displeje na přímém slunci díky jasu 5000 nitů Plynulý a rychlý chod systému WearOS s dlouhou softwarovou podporou Zvýšená odolnost (IP69K a certifikace pro potápění) Pohodlné ovládání gesty Zápory Vysoká pořizovací cena Absence otočné korunky Omezení některých zdravotních funkcí pouze pro telefony Samsung