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Google Peněženka chystá změnu v zobrazení karet
V novém díle podcastu Pod Zlatou lampou detailně rozebíráme čerstvě představené novinky od Applu! Proč jsme...
Žádný software není dokonalý, zejména ve své první verzi. Týká se to i novinky iOS 27. Apple aktuálně již...
Spekulace z posledních týdnů kolem novinky s názvem Pad Ultra od firmy iQOO začínají konečně dostávat první...
Xiaomi uvedlo novou řadu Redmi Note 17 a nám se v předstihu dostal do redakce model Redmi Note 17 Pro a tak...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
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