Nejlevnější MacBook v historii nabízí více, než se zdá. Apple vsadil na překvapivý trik, aby srazil cenu na polovinu

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Nejlevnější MacBook v historii nabízí více, než se zdá. Apple vsadil na překvapivý trik, aby srazil cenu na polovinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Apple uvedl MacBook Neo za 699 eur, a klíčem k ceně není levnější M-čip, ale přesazený procesor z iPhonu.
MacBook Neo od Applu
Zdroj: Locke Cole / Creative Commons / CC BY
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