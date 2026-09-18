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Nejlevnější MacBook v historii nabízí více, než se zdá. Apple vsadil na překvapivý trik, aby srazil cenu na polovinu

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Apple uvedl MacBook Neo za 699 eur, a klíčem k ceně není levnější M-čip, ale přesazený procesor z iPhonu.
MacBook Neo od Applu

MacBook Neo od Applu

Zdroj: Locke Cole / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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