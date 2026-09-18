Amerika představila největší námořní dron světa. Má 250 tun, pluje rychlostí 56 km/h, a to nejlepší – ponorky ho neslyší

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Amerika představila největší námořní dron světa. Má 250 tun, pluje rychlostí 56 km/h, a to nejlepší – ponorky ho neslyšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americká firma Saildrone odhalila dosud největší západní bojový námořní dron. Jmenuje se Spectre a má lovit ponorky tak, aby ho samy nezachytily.
Největší námořní dron Spectre
Zdroj: Saildrone
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