Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Amerika představila největší námořní dron světa. Má 250 tun, pluje rychlostí 56 km/h, a to nejlepší – ponorky ho neslyší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americká firma Saildrone odhalila dosud největší západní bojový námořní dron. Jmenuje se Spectre a má lovit ponorky tak, aby ho samy nezachytily.
Největší námořní dron Spectre

Největší námořní dron Spectre

Zdroj: Saildrone
Reklama
Další články z Mobify.cz
Valve pustilo na Linux dalších 18 her z Windows, včetně Gothicu 1 a Resident Evil. Proton 11 je konečně stabilní
Valve pustilo na Linux dalších 18 her z Windows, včetně Gothicu 1 a Resident Evil. Proton 11 je konečně stabilní
Nejlevnější MacBook v historii nabízí více, než se zdá. Apple vsadil na překvapivý trik, aby srazil cenu na polovinu
Nejlevnější MacBook v historii nabízí více, než se zdá. Apple vsadil na překvapivý trik, aby srazil cenu na polovinu

Apple uvedl MacBook Neo za 699 eur, a klíčem k ceně není levnější M-čip, ale přesazený procesor z iPhonu.

Uvolněte místo v Android telefonu za pár sekund. Stačí zapojit USB flash disk, ale většina lidí dělá jednu zásadní chybu
Uvolněte místo v Android telefonu za pár sekund. Stačí zapojit USB flash disk, ale většina lidí dělá jednu zásadní chybu

Připojit flash disk k Androidu zvládne každý. Jenže pokud disk není ve správném formátu, telefon ho...

Hra na PS3, která nikdy nevyšla, se prodává za 450 tisíc Kč. Možná máte doma podobný poklad a nevíte o něm
Hra na PS3, která nikdy nevyšla, se prodává za 450 tisíc Kč. Možná máte doma podobný poklad a nevíte o něm

Na eBay se objevil kompletní kus basketbalové hry NBA Elite 11 pro PlayStation 3 s cenovkou přes 24 999...

Hodiny na zamykací obrazovce Windows jdou špatně a Microsoft to neopraví. Prý je to záměr, ne chyba
Hodiny na zamykací obrazovce Windows jdou špatně a Microsoft to neopraví. Prý je to záměr, ne chyba

Hodiny na přihlašovací obrazovce Windows 10 a 11 se mohou opožďovat až o 30 sekund. Microsoft to oficiálně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.