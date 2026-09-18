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Uvolněte místo v Android telefonu za pár sekund. Stačí zapojit USB flash disk, ale většina lidí dělá jednu zásadní chybu

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Připojit flash disk k Androidu zvládne každý. Jenže pokud disk není ve správném formátu, telefon ho jednoduše neotevře, a na tom většina pokusů ztroskotá.
USB-C a USB-A flash disk

USB-C a USB-A flash disk

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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