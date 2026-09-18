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Valve pustilo na Linux dalších 18 her z Windows, včetně Gothicu 1 a Resident Evil. Proton 11 je konečně stabilní

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Gothic 1 Classic rozbíjel na Linuxu počet procesorových jader nad šestnáct. Valve to opravilo jedním cíleným commitem a přidalo dalších 17 her.
Steam Machine Valve

Steam Machine Valve

Zdroj: Masem / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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