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Poznáte známá místa? Pořad s Chili a Benonim zavítal na Hradecko

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Na ryby s Jakubem Vágnerem, na ovocnou ekofarmu s Chili Ta a do městských lesů se Štěpánem Benonim. Televizní cyklus Zpátky do přírody tentokrát prozkoumá Hradecko. Nový díl odvysílá ČT1 v sobotu 31. října od 17:55.
Poznáte známá místa? Pořad s Chili a Benonim zavítal na Hradecko

Poznáte známá místa? Pořad s Chili a Benonim zavítal na Hradecko

Zdroj: Česká televize
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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