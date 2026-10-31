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Dýně, duchové a prsten v moučníku. Co možná nevíte o Halloweenu

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Svítící dýně, strašidelné masky a sladkosti. Halloween vypadá jako typicky americká zábava, jeho kořeny ale sahají do Evropy. Kdysi se při něm vyřezávaly tuříny a hledal prsten v moučníku. V Česku zase dýně vyvolaly spor, když je dětem zničil farář.
Dýně, duchové a prsten v moučníku. Co možná nevíte o Halloweenu

Dýně, duchové a prsten v moučníku. Co možná nevíte o Halloweenu

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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