Kabinky na Sněžku zpomalí. V listopadu mají víc volna než práce

Kabinky na Sněžku zpomalí. V listopadu mají víc volna než prácePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kabinky na Sněžku zpomalí. V listopadu mají víc volna než práceZdroj: Krajina pod Sněžkou
Článek byl publikován 31.10.2026 09:15
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