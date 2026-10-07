Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Regio update | Regiony chtějí větší kontrolu nad penězi z EU

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Evropské regiony včetně Prahy se obávají, že v novém systému rozdělování peněz EU získají příliš velkou moc národní vlády. Požadují proto větší pravomoci.
Regio update | Regiony chtějí větší kontrolu nad penězi z EU

Regio update | Regiony chtějí větší kontrolu nad penězi z EU

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:46

Reklama
Další články z Update EU
„Oslabily by Evropu.“ Europoslanci odmítají škrty v rozpočtu, chtějí nové zdroje
„Oslabily by Evropu.“ Europoslanci odmítají škrty v rozpočtu, chtějí nové zdroje
Moderní konflikty vyžadují moderní financování. Europarlament schválil program AGILE
Moderní konflikty vyžadují moderní financování. Europarlament schválil program AGILE

Mozaiku evropských obranných programů nově doplňuje AGILE, který poskytne rychlé peníze na přelomové...

Dekarbo update | Česko −26 %, Německo −50 %. EU chce přivřít nůžky mezi klimatickými cíli
Dekarbo update | Česko −26 %, Německo −50 %. EU chce přivřít nůžky mezi klimatickými cíli

Bohaté státy chtějí, aby chudší členové EU nesli větší díl klimatické zátěže, a Komise jim chce vyjít...

Evropa ustoupila Trumpovi kvůli drahé naftě. Zákaz vývozu z USA by zasáhl celý svět, říká expert
Evropa ustoupila Trumpovi kvůli drahé naftě. Zákaz vývozu z USA by zasáhl celý svět, říká expert

Evropské země uvolní část nouzových zásob nafty a dalších ropných produktů. Krok přišel po tlaku amerického...

Kdo bude rozhodovat o miliardách z EU? Europoslanci chtějí posílit hlas regionů
Kdo bude rozhodovat o miliardách z EU? Europoslanci chtějí posílit hlas regionů

Evropská politika soudržnosti by měla výrazněji pomáhat městům řešit dostupné bydlení, veřejné služby,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

Všechny články tohoto autora →
Update EU
Další články z kategorie Zprávy
Zobrazit více
Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.