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Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají

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Neobvyklý incident zažili v neděli 18. října cestující německého vysokorychlostního vlaku, který mířil z Frankfurtu nad Mohanem do Berlína. Strojvedoucí totiž zapomněl zastavit ve stanici Fulda a pokračoval v jízdě dalších 18 kilometrů. Lidé, kteří měli v plánované stanici vystoupit, se tak ocitli v jiném městě a museli se vracet regionálním vlakem. Německé dráhy chybu potvrdily a cestujícím se omluvily.
Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají

Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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