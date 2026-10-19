Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají

K neobvyklé události došlo v neděli odpoledne na železniční trati spojující Frankfurt nad Mohanem s německou metropolí. Vysokorychlostní vlak ICE 596 měl podle jízdního řádu vyjet z Frankfurtu v 16:15 hodin a pokračovat přes Fuldu, Eisenach, Erfurt, Lipsko a Wittenberg do Berlína. Už na začátku cesty se však objevily komplikace, protože některé vozy byly přeplněné a vlakový personál musel cestující vyzvat, aby se rovnoměrněji rozmístili do soupravy. Odjezd se proto opozdil přibližně o patnáct minut. Další problém nastal při průjezdu městem Fulda, kde měl rychlovlak podle jízdního řádu zastavit. Strojvedoucí ovšem plánovanou zastávku minul a pokračoval dál, aniž by cestujícím umožnil vystoupit.
Místo plánované zastávky vlak zastavil až v sousedním městě
Souprava nakonec zastavila až v Hünfeldu, menším městě ve východní části spolkové země Hesensko, které leží přibližně 18 kilometrů od Fuldy. Pro cestující, kteří chtěli svou cestu ukončit právě ve Fuldě, to znamenalo nečekanou změnu plánů. Museli vystoupit na jiné stanici a následně využít regionální vlak, který je dopravil zpět do původního cíle. Celá situace byla o to nezvyklejší, že vysokorychlostní spoje této kategorie v Hünfeldu běžně nezastavují. Tamní nádraží totiž není přizpůsobeno zastavování takto dlouhých souprav. Nástupiště bylo kratší než samotný vlak, a proto nebylo možné otevřít dveře vozů první třídy.
Na palubě vlaku se shodou okolností nacházela také reportérka německé tiskové agentury DPA, která průběh události popsala. Cestující se prostřednictvím vlakového rozhlasu dozvěděli, že personál nestihl strojvedoucího včas upozornit na nutnost zastavení. Průvodčí následně vysvětlila, že informace o plánované zastávce se ke strojvedoucímu nedostala dostatečně brzy. Přesné okolnosti tohoto komunikačního selhání však zatím nejsou podrobně objasněny. Není například jasné, kdy si vlakový personál uvědomil, že souprava stanicí projíždí, ani zda bylo možné na chybu reagovat dříve. Jisté je, že k vystoupení cestujících nakonec posloužila až následující mimořádná zastávka v Hünfeldu.
Německé dráhy chybu přiznaly a omluvily se
Německý železniční dopravce Deutsche Bahn následně potvrdil, že strojvedoucí plánované zastavení ve Fuldě skutečně omylem vynechal. Společnost se všem dotčeným cestujícím omluvila a upozornila je na možnost požádat o finanční kompenzaci podle platných pravidel pro práva cestujících. Z dostupných informací zatím nevyplývá, kolika lidí se mimořádná situace přímo dotkla. Stejně tak nebyla zveřejněna přesná délka zpoždění, které cestujícím vzniklo při návratu regionálním spojem. Podrobnosti o případném interním vyšetřování chyby strojvedoucího dopravce dosud nesdělil. Potvrzeno zůstává, že příčinou vynechání zastávky bylo lidské pochybení, nikoliv technická závada vlaku.
Cestující mohou získat část peněz za jízdenku zpět
Podobné případy se řídí také evropskými pravidly na ochranu cestujících v železniční dopravě. Pokud cestující kvůli zpoždění dorazí do cílové stanice o 60 až 119 minut později, mají za splnění stanovených podmínek nárok na náhradu ve výši 25 procent ceny jízdenky. Při zpoždění nejméně 120 minut se kompenzace zvyšuje na 50 procent. Samotné vynechání stanice ovšem automaticky neznamená, že každý dotčený cestující získá finanční náhradu v této výši. Rozhodující je zejména skutečné zpoždění při příjezdu do cílové destinace a další podmínky konkrétní přepravy. V případě nedělního incidentu tak bude záležet na tom, o kolik se jednotlivým cestujícím cesta prodloužila a zda splní podmínky pro odškodnění.
Použité zdroje: tagesschau.de, t-online.de, welt.de, europa.eu