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Bílá labuť Tu-160M: Tupolev tvrdí, že obnovil výrobu ruského strategického bombardéru

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Šéf společnosti Tupolev Jurij Abrosimov uvedl, že Rusko přestavělo dodavatelské řetězce a modernizovalo továrny, aby mohlo obnovit výrobu strategického bombardéru Tu-160M.
Bílá labuť Tu-160M: Tupolev tvrdí, že obnovil výrobu ruského strategického bombardéru

Bílá labuť Tu-160M: Tupolev tvrdí, že obnovil výrobu ruského strategického bombardéru

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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