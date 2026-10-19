Bílá labuť Tu-160M: Tupolev tvrdí, že obnovil výrobu ruského strategického bombardéru

Šéf společnosti Tupolev Jurij Abrosimov uvedl, že Rusko přestavělo dodavatelské řetězce a modernizovalo továrny, aby mohlo obnovit výrobu strategického bombardéru
Tu-160M.
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Abrosimov své tvrzení zveřejnil v článku vydaném Sjednocenou leteckou korporací (UAC), do níž Tupolev patří. Za hlavní problém označil obnovu průmyslové spolupráce, a to od dodavatelů materiálů a polotovarů.
Podle něj bylo nutné technologické postupy u několika sestav vytvořit znovu od základu s využitím moderních technologií. Firma modernizovala dílenské vybavení i zkušební letecké zázemí. Pro titanové celky zavedla elektronové svařování a vakuové žíhání.
Informaci přinesl ukrajinský server
Militarnyi. Tu-160M: Sovětské dědictví a ruská modernizace
Tu-160 je nadzvukový strategický
bombardér s křídlem s měnitelnou geometrií, který vznikl v Sovětském svazu v 70. letech. Poprvé vzlétl v roce 1981 a do služby vstoupil v roce 1987. Sériová výroba probíhala v Kazaňském leteckém závodě (KAZ), který je dodnes jediným výrobním místem. Tu-160, Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0
Po rozpadu SSSR výroba zanikla a ruské letectvo provozovalo zděděnou flotilu. Rozhodnutí obnovit výrobu padlo na ruském ministerstvu obrany v roce 2016.
Přípravy na novou výrobní linku podle zdrojů provázelo trestní stíhání související s korupcí a zpožděními.
Podle Abrosimova si Tu-160M uchovává původní vnější podobu, ale vzniká na nové technologické základně s využitím digitálních technologií. Z technologického hlediska jde o hlubokou přestavbu.
Palubní elektronické vybavení, systémy řízení letu a zbraní a navigační systémy byly kompletně obnoveny a modernizovány byly i motory.
Abrosimov poznamenal, že tento přístup k modernizaci palubních systémů umožní v budoucnu rozšířit schopnosti letadla bez větších úprav.
Architektura palubního vybavení umožňuje výměnu jednotlivých systémů, jakmile se stanou zastaralými, bez modernizace celého kompletu. To má letadlu umožnit přizpůsobit se novým požadavkům a plnit další mise. KAZ: Bílá labuť a deset let příprav
Podle dostupných údajů prošlo v letech 2016 až 2024 modernizací asi deset výrobních provozů. V červnu 2024 UAC oznámila
dokončení modernizace tří dílen pro výrobu nových Tu-160.
Původní plán počítal s dokončením modernizace všech center a dílen KAZ do roku 2020. Závod termín nesplnil a firma financovala další modernizaci vlastními prostředky.
Smlouva ruského ministerstva obrany na období 2018–2027 počítala s dodávkou 10 nově postavených
bombardérů Tu-160M. Původní plány přitom uvažovaly o 50 letounech. Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0
Časová osa ukazuje, že plány se opakovaně posouvaly:
12. ledna 2022: první nově postavený Tu-160M2 poprvé vzlétl v Kazani. Šlo o první nový Tu-160 od 90. let. Prosinec 2022: druhý nově postavený stroj byl předán na zkušební základnu. 2023: očekávaly se čtyři dodávky, tedy dva modernizované Tu-160M a dva nové Tu-160M2. Termín byl posunut na rok 2024. Prosinec 2024: ministr obrany Andrej Bělousov uvedl, že armáda dostane v roce 2025 čtyři Tu-160M. Konec roku 2025: Rusko oznámilo dodávku pouze dvou strojů.
Navíc není jednoznačně potvrzeno, zda šlo o nově postavené letouny, nebo o starší draky po opravě a modernizaci. O dodávce dalších dvou kusů nebylo oznámeno nic.
Tu-160 patří mezi
nosiče řízených střel dlouhého doletu a pro Rusko má význam v jaderné i konvenční roli. Obnova výroby by znamenala, že Rusko již není odkázáno jen na přestavbu starých draků. Ta je omezená jejich počtem a technickým stavem.
Limity jsou ovšem zřejmé.
Tempo dodávek zůstává výrazně pod plány a oznámená kooperace dodavatelů dosud nepřinesla masovou výrobu. Údaj o rozsahu obnovy systémů pochází od výrobce.
Zdroj:
Militarnyi, UAC Autor/Licence fotografie: Tu-160, Robert Sullivan, Public domain