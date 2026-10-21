S kým žije Marek Němec: Herec se pochlubil krásnou manželkou, která mu po těžkých zkouškách změnila život

Marek Němec a jeho vztah s Petrou Hebkou připomíná i více než po roce od svatby líbánky. Jejich příběh přitom začal v době, kdy herec odcházel od rodiny.
Když se v červnu loňského roku objevila zpráva, že se Marek Němec znovu oženil, pro část veřejnosti to nebylo velké překvapení. Vztah s Petrou Hebkou už nějakou dobu nevypadal jako krátká epizoda. Na In-Lifestyle ale připomínáme i citlivější část jeho soukromí. Nová láska totiž přišla v době, kdy se herci rozpadalo první manželství.
Z televizních rolí do další životní kapitoly
Marek Němec patří k hercům, které si televizní divák zařadí poměrně rychle. Objevil se v seriálech Modrý kód, Sestřičky, ZOO, Jedna rodina nebo 1. MISE, dlouhodobě je spojený také s divadlem. V soukromí byl dříve ženatý s Johanou, s níž má dvě děti, syna Matěje a dceru Rozálii. V loňském roce se pak jeho osobní příběh posunul dál, když si vzal Petru Hebkou.
Důležitá je především časová souvislost. Vztah s Petrou Hebkou začal v době, kdy se Němcovo první manželství rozpadalo a rodina procházela změnou, která se týkala i jejich dětí. V médiích mluvil Marek Němec poměrně otevřeně o vině, o škodách, které rozchod způsobil, i o tom, že pro děti to nemohlo být snadné. Ani Petra do nového vztahu nepřicházela sama. Také její děti si musely zvykat na stěhování z Brna do Prahy a na jiné prostředí.
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Petra Hebká přišla do jeho života v komplikovaném období
Pár je spolu přes čtyři roky a i zprávy z poslední doby ukázaly, že nešlo jen o počáteční okouzlení. Jejich svatba proběhla stranou pozornosti a do médií se dostala až následně. Herec sdílel některé fotografie na sociálních sítích a veselka nepůsobila jako velká společenská událost, spíš jako menší a osobnější den.
Že mezi nimi ani po několika letech nechybí blízkost, ukázala i jejich poslední návštěva Lucerny. Marek Němec se tam podle webu Super.cz od manželky prakticky neodtrhl.
Rozvodem nekončí jen manželství. Mění se celá rodina
Příběh Marka Němce zároveň připomíná širší téma, o kterém se mluví obtížně. Podle Českého statistického úřadu se v Česku v posledních letech rozvádělo přes 20 tisíc manželství ročně. Statistiky ale neřeknou, kolik z těchto rozchodů znamená i zásadní proměnu každodenního kontaktu rodiče s dětmi. U známých osobností se podobné věci řeší veřejně. V obyčejných rodinách přitom dopad nebývá menší: střídavá péče, dvě domácnosti, noví partneři, jiné rituály. A uprostřed toho děti, které se musejí přizpůsobit rychleji, než by si samy přály.
V jeho případě se ale partnerská a rodinná rovina úplně oddělit nedá. Vedle Petry dnes podle všeho našel větší klid a stabilnější zázemí. Rodinná část příběhu je složitější, i když dospělí jednají s dobrým úmyslem a snaží se být spravedliví. Herec sám přiznal, že výčitky svědomí byly silné.
Petra Hebká je dnes ženou, se kterou Marek Němec žije několik let a kvůli níž se jeho rodinný život znovu proměnil. Společně cestují, objevují se na společenských akcích, ale část soukromí si stále nechávají pro sebe. Po období, kdy se musela změnit podoba jejich obou rodin, tak dnes jejich vztah působí především jako součást běžného života.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek S kým žije Marek Němec: Herec se pochlubil manželkou, která mu po těžkých zkouškách změnila život byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.