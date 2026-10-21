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Chorého za vztyčený prostředníček Slavia vyřadila z áčka. Dostal pokutu a může přestoupit

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Tomáš Chorý dostal v rámci interního disciplinárního řízení od Slavie pokutu ve výši jedné výplaty, zároveň je na podzimní část vyřazen z áčka. Je to následek červené karty, kterou dostal v zápase za vztyčený prostředníček.
Chorého za vztyčený prostředníček Slavia vyřadila z áčka. Dostal pokutu a může přestoupit

Chorého za vztyčený prostředníček Slavia vyřadila z áčka. Dostal pokutu a může přestoupit

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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