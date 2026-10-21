Herečky z Čarodějek po 28 letech: Paige je blondýnka, Piper nosí šediny a Phoebe se změnila nejméně

Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+
Od premiéry amerického seriálu Čarodějky uplynulo letos v říjnu dvacet osm let. Příběh sester Halliwellových, které pomocí magie bojovaly proti zlu, se vysílal osm sezón a skončil v roce 2006. Představitelky hlavních rolí se od té doby věnují herectví, aktivismu i nahrávání vzpomínkových podcastů pro fanoušky. Spory v zákulisí a odchod po třech sezónách
Shannen Doherty hrála Prue, nejstarší a nejmocnější ze sester, která uměla hýbat předměty. Před tímto seriálem se objevila v projektech Malý dům na prérii, Beverly Hills 90210 nebo Smrtící atrakce. Její postava Prue na konci třetí řady zemřela. Podle některých zdrojů stály za jejím koncem spory s Alyssou Milano.
„Na place bylo příliš mnoho napětí a málo vášně pro práci,“ vysvětlila Doherty v roce 2001 pro Entertainment Tonight. „Je mi třicet let a nemám už na podobná dramata v životě čas.“
Shannen Doherty zemřela v červenci roku 2024 ve věku 53 let. S rakovinou prsu bojovala s přestávkami od roku 2015. Její matka Rosa po smrti oznámila, že bude na památku dcery dál připravovat její podcast Let’s Be Clear.
Aktivismus a vlastní podcast
Nejmladší sestru Phoebe ztvárnila Alyssa Milano. Před kamerou začínala už ve dvanácti letech v sitcomu Who’s the Boss? a zahrála si unesenou dceru Arnolda Schwarzeneggera ve filmu Komando. Po natáčení Čarodějek dostala roli v seriálech Jmenuju se Earl nebo Mistresses.
V roce 2017 pomohla zpopularizovat hnutí MeToo na sociálních sítích a o rok později spoluzaložila skupinu NoRA zaměřenou na prevenci násilí páchaného střelnými zbraněmi. O svých postojích mluví ve vlastním podcastu Sorry Not Sorry a před pěti lety vydala stejnojmennou knihu. Od roku 2009 je provdaná za talentového agenta Davida Bugliariho, se kterým má dvě děti.
K napětí se Shannen Doherty se vyjádřila pro Entertainment Tonight v roce 2021. Uvedla tehdy, že jejich vztahy jsou korektní.
„Mohu převzít odpovědnost za velkou část napětí, které jsme mezi sebou měly,“ dodala. Zastánkyně hnutí MeToo a život v Mexiku
Po odchodu Shannen Doherty nastoupila ve čtvrté řadě do seriálu Rose McGowan jako nevlastní sestra Paige. Herečka známá z filmů Vřískot nebo Ďábelská hra se později objevila v projektech Grindhouse: Planeta Teror a Grindhouse: Auto zabiják, případně v seriálu Plastická chirurgie s. r. o.
Podobně jako Alyssa Milano patřila mezi první ženy, které veřejně vystoupily proti producentovi Harvey Weinsteinovi, a stala se výraznou tváří hnutí MeToo. Dnes nosí velmi krátký blond sestřih a od roku 2020 žije v Mexiku, kde o rok později získala trvalý pobyt. Během let byla zasnoubená se zpěvákem Marilynem Mansonem i režisérem Robertem Rodriguezem. Její manželství s umělcem Daveym Detailem skončilo rozvodem po třech letech v roce 2016.
Setkávání s fanoušky
Prostřední sestru Piper si zahrála Holly Marie Combs, která předtím působila v rodinném dramatu Picket Fences. Po seriálu Čarodějky strávila několik let natáčením Prolhaných krásek a v roce 2019 se na jednu epizodu v sérii Chirurgové potkala před kamerou s Alyssou Milano.
O sporech ze zákulisí natáčení promluvila v roce 2023 v podcastu Shannen Doherty. Zmínila, že se jí herecký kolega Brian Krause na setkání s fanoušky zhruba o rok dříve omluvil.
„Když někdo pokládal otázku, prostě se na mě podíval a řekl: Moc mě to mrzí. Musela to pro tebe být strašná doba,“ ocitovala jeho slova. Spolu s ním a Drewem Fullerem aktuálně nahrávají podcast The House of Halliwell.
Dnes nosí dlouhé hnědé vlasy s přirozenými šedinami a pravidelně se účastní akcí pro příznivce seriálu. V roce 2019 se provdala za restauratéra Mika Ryana. Z předchozího manželství má tři syny.
Seriál Čarodějky v současnosti vysílá stanice FILMBOX+ One.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( ew, hellomagazine).