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Velká změna ve vyplácení důchodů: Mnoho seniorů to neví, ale týká se to úplně každéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Penze chodí na účet každý měsíc ve stejný den, a tak si […]
Velká změna ve vyplácení důchodů: Mnoho seniorů to neví, ale týká se to úplně každého
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 18.10.2026 05:21
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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