Kometa prolétla těsně kolem Slunce a její jádro se rozpadlo. Přesto patřila k nejjasnějším v historii

Objev dvou amatérských astronomů
Kometa dnes známá jako Ikeya–Seki dostala jméno po japonských pozorovatelích Kaoru Ikeyovi a Cutomu Sekim, kteří ji v září 1965 nezávisle objevili. Rychle se ukázalo, že jde o mimořádný objekt: jeho dráha jej vedla do nebezpečné blízkosti Slunce. Astronomové tak mohli sledovat kometu v podmínkách, ve kterých většina podobných těles nevydrží beze změn.
Když se kometa přiblíží ke Slunci, led na jejím povrchu se mění přímo v plyn a odnáší s sebou prach. Okolo pevného jádra vzniká rozptýlený obal a rozvíjí se ohon. Velkou část kometární krásy tedy nevidíme na samotném kamenném nebo ledovém tělese, ale na materiálu, který postupně ztrácí.
Průlet skoro po slunečním povrchu
Dne 21. října 1965 prošla Ikeya–Seki periheliem, bodem své dráhy nejbližším Slunci. Přiblížila se na několik set tisíc kilometrů nad viditelnou sluneční vrstvu, tedy na astronomické poměry nesmírně těsně. Zář Slunce přitom při běžném pozorování kometu snadno přehluší, avšak její mimořádná jasnost umožnila za vhodných podmínek i denní pozorování.
Sluneční záření prudce zahřívá povrch komety, zatímco gravitační rozdíly mezi částmi jádra působí slapovými silami. Na těleso zároveň působí tlak uvolňujících se plynů. Výsledkem může být praskání a rozpad. V případě Ikeya–Seki skutečně astronomové pozorovali rozdělení jádra na dvě, případně tři části.
Rozpad není vždy okamžitý zánik
Když se kometární jádro rozdělí, jednotlivé úlomky mohou ještě nějakou dobu pokračovat po blízkých drahách. Zvýšený únik prachu a plynu navíc často výrazně ovlivní vzhled komety. Pro pozorovatele na Zemi tak může být těleso nejpůsobivější právě ve chvíli, kdy prochází fyzicky nejtěžším obdobím.
U Ikeya–Seki dosáhl ohon na konci října pozorované úhlové délky přes 45 stupňů. To je polovina úhlové vzdálenosti od obzoru k bodu přímo nad hlavou. Úhlová velikost samozřejmě neříká nic o skutečné délce ohonu v kilometrech, připomíná ale, jak velkou část oblohy dokázal pozorovateli pokrýt.
Členka dávné rodiny slunečních komet
Ikeya–Seki patří mezi takzvané Kreutzovy komety, jejichž dráhy naznačují společný původ ve starším, kdysi rozpadlém kometárním tělese. Některé slavné historické komety tak mohou být vzdálenými fragmenty jednoho pradávného návštěvníka, i když jednotlivé objekty dorazily ke Slunci s odstupem staletí.
Tento rodinný vztah je pozoruhodný zejména proto, že samotné malé úlomky mohou přežívat velmi dlouho. Jejich dráhy nám umožňují skládat historii materiálu, který vznikl v rané sluneční soustavě, a to z mnohem menšího množství pozorování, než máme k dispozici u planet.
Proč podobné komety zkoumat
Pozorování komet v blízkosti Slunce přináší poznatky o složení primitivních těles, o procesech rozpadu i o vlivu slunečního záření na prach a plyn. Dnes navíc komety sledují družice se speciálními přístroji, které odstíní nejjasnější sluneční disk a dovolí spatřit slabší objekty v jeho blízkosti.
Ikeya–Seki zůstává mimořádnou ukázkou toho, že astronomické divadlo nevzniká navzdory fyzikálním zákonům, ale právě díky nim. Její osud nám zároveň připomíná, že nápadná jasnost komety není zárukou dlouhého života jejího jádra.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NASA JPL – Great Comets in History [2], NASA Technical Reports Server – Cometary nuclei and fragmentation (1967) [3]. img ai generated