Kdo dává pokojovkám vodu konvičkou, riskuje uhynutí kořenů za pár dní. Zkušení pěstitelé místo zalévání sázejí do zeminy led

Neděle, konvička v ruce, rostliny v řadě na parapetu. Každá dostane svou porci, voda proteče do podmisky a tam zůstane až do příštího víkendu. Přesně takhle vzniká jedna z nejčastějších pěstitelských chyb. Kořeny v nasáklé zemině ztrácejí přístup ke vzduchu a během několika dní se na nich mohou uchytit hnilobné houby. Řešení, které začala propagovat americká pěstitelská firma Green Circle Growers a které následně prověřily výzkumnice z Ohijské státní univerzity a Univerzity v Georgii, se přitom vejde do mrazáku. Ledové kostky fungují jako odměřená dávka vody, která se do květináče dostává pozvolna. Tam, kde konvička svádí k velkorysosti, led staví přirozenou mez.
Proč konvička dusí kořeny pokojových rostlin
Květináč je uzavřený svět s omezeným objemem substrátu. Zemina v něm saje vodu podobně jako houba: póry, které by měly obsahovat vzduch, se zaplní kapalinou. Když voda nemá kudy odtékat, zůstane kořenová zóna nasycená dlouhé hodiny i dny. Podle
University of Illinois Extension potřebují kořeny volný odtok, jinak jim chybí kyslík a mokrá půda nahrává hnilobě.
Rizikových situací je několik a v českých domácnostech se objevují běžně:
nádoba bez odtokového otvoru, typicky ozdobný keramický obal, ve kterém se voda hromadí na dně, trvale plná podmiska, kterou nikdo nevylije, zimní období, kdy rostlina kvůli slabšímu světlu a pomalejšímu růstu spotřebuje vody výrazně méně, zalévání podle kalendáře, tedy každý týden stejné množství bez ohledu na stav zeminy.
Mezi domácími radami koluje i vrstva štěrku na dně květináče jako pojistka proti přemokření. Univerzitní odborníci z Illinois tuto radu vyvracejí. Voda se v takovém uspořádání drží v zemině nad štěrkem, dokud se nezaplní vzduchové mezery. Kořeny tak sedí v mokru ještě déle.
Konvička sama o sobě vinu nenese. Problém vzniká ve chvíli, kdy se do květináče naráz vlije víc, než rostlina stihne využít a substrát odvést. Právě tady nastupuje led.
Tři kostky místo konvičky: co ukázal pokus s můrovci
Koncept prodávala firma Green Circle Growers pod obchodním označením Just Add Ice Orchids, tedy orchideje, ke kterým stačí přidat led. Zákazníkům doporučovala pokládat na substrát můrovců rodu Phalaenopsis tři kostky jednou týdně. Lákavá jednoduchost vzbudila otázku, zda chlad kořenům neškodí. Odpověď hledaly Kaylee South a Michelle Jones v pokusu, jehož výsledky shrnul odborný časopis
Greenhouse Grower a podrobně je publikovalo periodikum HortScience.
Výzkumnice sledovaly na každém z obou univerzitních pracovišť 48 rostlin po dobu čtyř až šesti měsíců. Polovina dostávala led, druhá polovina stejný objem vody pokojové teploty. Výsledek vyzněl pro ledovou metodu příznivě:
Sledovaný ukazatel Výsledek u skupiny s ledem Nejnižší teplota pěstebního média zhruba 10,5 až 13 °C Návrat na původních přibližně 21 °C do pěti hodin Délka kvetení a dekorativní životnost srovnatelná s běžnou zálivkou Stav listů a kořenů bez negativního vlivu
Kořeny tedy nikdy nezažily mráz. Médium se ochladilo zhruba na teplotu sklepa a odpoledne už bylo opět pokojově teplé.
Autorky upozorňují ještě na jednu výhodu. Rychle nalitá voda kůrovým médiem zčásti jen proteče a skončí na dně nádoby. Tající led ji uvolňuje postupně, takže kořeny i kůra stihnou vláhu zachytit. Fyzika je prostá: kostka se musí nejprve ohřát a roztát, a voda proto nepřijde naráz. Podle nás právě v tomhle tkví největší kouzlo metody. Člověk, který má sklon zalévat „pro jistotu“, dostane do ruky přesně odměřenou dávku a pozvolné dávkování k ní zdarma.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Návod na ledovou zálivku krok za krokem
Kostky se do substrátu nezahrabávají. Pokládají se na povrch média, nejlépe tak, aby se nedotýkaly listů ani středu růžice. Pro domácí praxi z pokusu i z univerzitních doporučení vychází tento postup:
Výchozí dávka pro dospělý můrovec v kůře: tři běžné kostky jednou týdně. Menší květináče a ostatní pokojovky: začněte jedinou kostkou a sledujte, jak rychle horní vrstva prosychá. Kontrola prstem: před další dávkou zasuňte prst do substrátu do hloubky 2 až 5 cm. Suchá zemina znamená, že rostlina vodu nejspíš uvítá, vlhká dává jasný signál počkat. Žádný led do mokrého substrátu: kostka přidaná do už nasáklé zeminy popírá celý smysl metody. Odtokový otvor je podmínka: květináč bez drenáže zvyšuje riziko hniloby bez ohledu na způsob zalévání. Vylití přebytku: pokud po roztátí stojí voda v ozdobném obalu nebo v podmisce, odlijte ji.
Dávku přizpůsobte poměrům v bytě. Greenhouse Grower výslovně uvádí, že množství je potřeba upravovat podle odrůdy, teploty, světla a vzdušné vlhkosti. Rostlina na jižním okně v létě vypije víc než ta samá kytka v chladnější ložnici v lednu. Led tu slouží jako brzda, kterou si každý nastaví podle vlastních podmínek.
Vhodné je i srovnání s dalšími způsoby zálivky. Spodní zalévání, kdy se květináč ponoří do vody a vyjme, jakmile vlhkost vzlíná k povrchu, funguje dobře, ale vyžaduje následné odkapání. Samozavlažovací nádoby ocení tropické druhy a lidé, kteří nestíhají každodenní kontrolu. Kaktusům a sukulentům však nesvědčí, protože ty potřebují mezi zálivkami pořádně proschnout. U nich má smysl s ledem šetřit ze všech nejvíc.
Topná sezona v českém bytě: méně vody do země, více vláhy ve vzduchu
Zima postaví pokojovky před paradox. Rostou pomaleji a pijí méně, jenže vzduch v bytě vysychá. Podle Novinek může relativní vlhkost v intenzivně vytápěném interiéru klesnout na 10 až 20 %. Mnoho pěstitelů na to reaguje častějším zaléváním, a tím si zadělává na přelití.
Univerzitní zdroje doporučují oba problémy oddělit. Do substrátu patří jen tolik vody, kolik rostlina skutečně spotřebuje, a právě tady odměřené kostky dávají v topné sezoně největší smysl. Vlhkost vzduchu je lepší zvedat jinak:
miskou s keramzitem nebo oblázky zalitými vodou, jejíž hladina zůstává pod dnem květináče, seskupením rostlin, které si navzájem vytvářejí vlhčí mikroklima, zvlhčovačem vzduchu v místnostech s nejsušším vzduchem.
Květináč přitom nesmí stát přímo ve vodě. Univerzita v Minnesotě dodává, že riziko hniloby zvyšuje i příliš velký květináč, ve kterém zůstává kolem malého kořenového balu spousta mokré zeminy.
Přelitá rostlina: jak poznat varovné signály a jak ji zachránit
Kořenová hniloba se ohlašuje příznaky, které začínající pěstitelé často čtou opačně. Rostlina vadne, a tak dostane další vodu. Typické projevy přelití jsou:
žloutnoucí a opadávající listy, vadnutí, přestože je substrát mokrý, nepříjemný zatuchlý zápach zeminy, měknoucí stonky a báze listů, tmavě hnědé až černé kořeny.
Jistotu přinese pohled pod povrch. University of Illinois Extension radí opatrně vyjmout rostlinu z květináče. Zdravé kořeny bývají převážně bílé a pevné, tmavé a kašovité prozrazují přemokření. Rostlinu pak vraťte do nádoby, zálivku přerušte a nechte substrát důkladně proschnout. Pokud se stav během dalších týdnů nezlepší, přesaďte ji do čerstvé zeminy. U orchidejí doporučuje American Orchid Society při podezření na hnilobu rovnou přesazení do nového média.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková