Italskému basketbalu zemřela sedmnáctiletá naděje. S nemocí bojovala stejně odhodlaně jako na palubovce

Federace FIP zprávu zveřejnila v pondělí 19. října 2026. Anna Mellano zemřela podle italských médií v noci z neděle na pondělí, necelé dva roky poté, co se u ní objevily první příznaky. Bylo jí sedmnáct. Za sebou měla klubovou kariéru v Basket Venaria u Turína, pozvánku do kempu italské reprezentace do šestnácti let a tři zápasy v národním dresu. Federace ve svém oznámení o úmrtí napsala, že proti nemoci bojovala se stejnou rozhodností, jakou ukazovala na palubovce. Ta palubovka má v jejím případě konkrétní data, skóre i jména soupeřů.
Z Venarie do národního výběru
Anna Mellano se narodila 29. května 2009 v Turíně. Basketbal hrála ve Venarii, městečku na severozápadním okraji piemontské metropole. Tamní ženský klub se pro ni stal tím, čemu Lega Basket Femminile ve své kondolenci říká „rodina na hřišti“.
Měřila 187 centimetrů a v oficiální brožuře reprezentačního turnaje ji federace vedla jako křídlo. Pro hráčku jejího věku jde o výšku, která trenéry mládežnických výběrů zajímá. Pozornost přišla brzy. Už 26. prosince 2023 klub oznámil, že čtrnáctiletá Anna dostala pozvánku do kempu italské reprezentace do šestnácti let v olympijském přípravném centru v Římě. Basket Venaria to tehdy prezentoval jako ocenění práce celého trenérského štábu. Pro malý klub z turínského předměstí to byla událost.
Nominace do národních výběrů U15 a U16 ještě neznamená, že šlo o největší talent generace. Znamená ale, že Anna patřila do úzkého okruhu italských hráček ročníku 2009, se kterými reprezentace počítala.
Tři zápasy ve Varese
V červenci 2024 se ve Varese hrál Turnaj přátelství, turnaj čtyř družstev do patnácti let. Vedle Itálie přijely Francie, Španělsko a Řecko. Anna podle svého hráčského profilu FIP nastoupila do všech tří italských zápasů.
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Anna Mellano
|5. 7. 2024
|Francie
|71:73 po prodloužení
|4 body, 4 doskoky, 9 minut
|červenec 2024
|Španělsko
|57:69
|bez bodu
|červenec 2024
|Řecko
|73:40
|2 body, 3 doskoky, 16 minut
Celkem tři starty a šest bodů. Reprezentační debut přišel hned v nejdramatičtějším zápase turnaje, prohraném o dva body až po prodloužení. Čtyři body z toho večera zůstaly jejím osobním maximem v národním dresu. Proti Řecku dostala nejvíc prostoru a Itálie vyhrála o 33 bodů.
V dohledaných oficiálních záznamech FIP jsme nenašli žádný zápas, ve kterém by se Anna potkala s českým výběrem. Ve Varese česká reprezentace nestartovala.
Podle nás je právě v těchto číslech tragédie celého příběhu. Nejde o mlhavou „naději“, ale o hráčku s doloženou kariérou, klubem a reprezentačními zápasy. Ta kariéra se zastavila ve chvíli, kdy měla teprve přejít z mládežnického basketbalu do dospělého.
Co řekla federace a co doplnila média
Federace diagnózu nezveřejnila. V oznámení mluví pouze o „nespravedlivé nemoci“. U nezletilé hráčky jde o pochopitelnou, pietní volbu.
Podrobnosti přinesla až italská média. Deníky Corriere della Sera a La Stampa uvádějí, že Anna onemocněla leukemií. Corriere popisuje i časovou osu. První potíže se objevily po jejím posledním reprezentačním kempu na přelomu let 2024 a 2025. Začátkem ledna přišla bolest zad a únava, pak horečka. Diagnóza následovala na začátku roku 2025. Podstoupila chemoterapii a transplantaci kostní dřeně, jejíž dárkyní byla podle deníku mladší sestra Maria.
Závodně už nehrála: agentura Adnkronos píše, že ji nemoc donutila s basketbalem skončit. Ze sportu ale úplně nezmizela. Podle Corriere se na dálku věnovala škole, občas seděla s rouškou na lavičce a fandila spoluhráčkám. Ty ji týden před smrtí navštívily doma a přinesly jí dopisy a vzkazy.
Únava, horečky, bolest kostí nebo zad, bledost, snadný vznik modřin a opakované infekce patří podle American Cancer Society k příznakům, které u dětí a dospívajících nemají zůstat bez povšimnutí, pokud nemizí nebo se vracejí. U sportovců je snadné připsat dlouhodobou únavu tréninku. Lékař by ji přesto měl prověřit. Jde o obecné doporučení, ne o zpětný pohled na Annin případ.
Jak se loučí italský basketbal
Prezident federace Giovanni Petrucci vyjádřil soustrast rodičům Danilovi a Martě, celé rodině i klubu Basket Venaria. Federace napsala, že Anna zanechává prázdné místo v srdcích spoluhráček, trenérů a fanoušků. Lega Basket Femminile ji označila za mladou hráčku s velkými nadějemi, která snila o tom, že bude hrát hlavní roli na palubovkách po celé Itálii. Klub v krátkém vzkazu uvedl, že se všichni jeho členové semkli kolem rodiny.
Petrucci následně podle serveru Sportando nařídil během víkendu minutu ticha na všech basketbalových hřištích v Itálii. Bude věnována Anně i Mauriziu Cremoninimu. Pohřeb se konal ve středu 21. října ve Venarii, federaci na něm zastupoval generální sekretář Maurizio Bertea.
Italský sport podobné ztráty zná. Fotbalista Juventusu Andrea Fortunato zemřel na leukemii v roce 1995 ve třiadvaceti letech, bývalý hráč Virtusu Bologna Matteo Bertolazzi stejné nemoci podlehl v roce 2013 ve čtyřiatřiceti. Anna Mellano byla mladší než oba.
Oficiální sbírka ani pamětní fond zatím nebyly veřejně oznámeny. Klub komunikuje přes vlastní kanály na webu Basket Venaria. O vyřazení dresu nebo pamětním zápase zatím nepadlo žádné oficiální slovo. Ve veřejně dostupných kanálech jsme k 21. říjnu nenašli ani reakci českého basketbalu.
V italské databázi hráček zůstává její profil beze změny: ročník 2009, Turín, tři zápasy, šest bodů. Kariéra, která se vešla do jediného letního turnaje, by se dala přečíst za pár vteřin. Ve Venarii ji ale budou vyprávět mnohem déle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta