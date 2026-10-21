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Palát sestřelil Dostála úvodním gólem a rozhodl český souboj v NHL. Pastrňák s Nečasem tentokrát mlčeli

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Ondřej Palát otevřel skóre zápasu proti Lukáši Dostálovi a Islanders porazili Anaheim 3:2. Pastrňák a Nečas zůstali ve svých zápasech bez bodu.
Palát sestřelil Dostála úvodním gólem a rozhodl český souboj v NHL. Pastrňák s Nečasem tentokrát mlčeli

Palát sestřelil Dostála úvodním gólem a rozhodl český souboj v NHL. Pastrňák s Nečasem tentokrát mlčeli

Zdroj: TheAHL / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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