Palát sestřelil Dostála úvodním gólem a rozhodl český souboj v NHL. Pastrňák s Nečasem tentokrát mlčeli

Časomíra v UBS Areně v Elmontu ukazovala 13:39 první třetiny, když se Palát ocitl tam, kde ho obránci Anaheimu mít neměli: sám ve slotu. Jean-Gabriel Pageau mu poslal puk do volného prostoru a český útočník z vnitřní hrany levého kruhu zamířil vysoko na Dostálovu lapačku. Úterní zápas základní části sezony 2026/27 tím dostal směr, který už se nezměnil. Islanders během 5:05 nasázeli tři góly a Anaheim zbytek večera jen dotahoval. Palát nepředvedl žádnou kanonádu. Stačila jedna přesná trefa ve správnou chvíli.
Gól z protiútoku, který nastavil celý večer
Akce začala u druhé branky. Ilja Sorokin zneškodnil střelu Cuttera Gauthiera, Anthony Duclair rozjel rychlý protiútok a Pageau ve správný moment našel nehlídaného Paláta. Podle oficiálního shrnutí NHL šlo o čisté zakončení bez dorážek a tečí.
Oficiálně vítězný gól zapsal až Simon Holmström třetí brankou Islanders. Váha Palátovy trefy je ale jinde. Kouč Pete DeBoer po zápase zdůraznil, že první gól výrazně ovlivnil další průběh zápasu. Statistika mu dává za pravdu: podle klubového webu Islanders newyorský tým letos vyhrál už popáté, když skóroval jako první, a jedinou porážku v takové situaci utrpěl po prodloužení.
Pro Paláta je to první gól sezony. Po sedmi zápasech má bilanci 1+1. Střeleckou sérii z toho nevyčteme, ale u hráče, který už delší dobu není primárním střelcem, má každá branka cenu. Loni stihl za New Jersey a Islanders dohromady 80 zápasů a zapsal 15 bodů (5+10). Gólem tedy přispívá zhruba jednou za šestnáct utkání, a o to víc padne do oka, když trefa přijde v momentu, který rozhoduje o celém večeru.
Dostál inkasoval po rychlé kombinaci, Anaheim prohrál úvod
Český souboj vyzněl výsledkově jednoznačně pro Paláta. Podle nás by ale bylo nespravedlivé dělat z Dostála viníka. Brankář Anaheimu zastavil 22 z 25 střel, což odpovídá úspěšnosti 88 %. Hodnota se téměř přesně shoduje s jeho dosavadním sezonním průměrem 88,2 % při 3,17 inkasovaného gólu na zápas.
U úvodní branky zaváhala hlavně obrana při návratu. Palát měl ve slotu příliš mnoho prostoru a proti střele z takové pozice má brankář jen malou šanci. Anaheim prohrál především úvodní dvacetiminutovku, ve které inkasoval třikrát. Pak už dvě třetiny jen dotahoval. Na 2:3 snížil v přesilovce v čase 57:20, na vyrovnání už mu čas nestačil.
Kontext je pro Kalifornany nepříjemný. Hráli druhý zápas ve dvou dnech, den předtím prohráli 2:5 s Rangers a teď padli počtvrté v řadě. S bilancí 4-5-1 se jejich problémy netýkají jen brankoviště. Islanders naopak prodloužili bodovou sérii na čtyři zápasy, vyhráli podruhé za sebou a s bilancí 5-3-1 se posunuli na třetí místo Metropolitní divize.
Pastrňák a Nečas: večer bez bodu i bez štěstí
Zatímco v Elmontu slavil Palát, dvě největší české ofenzivní hvězdy odešly z ledu s nulou. Pastrňák i Nečas hráli ve svých zápasech a oba skončili s bilancí 0+0.
Pastrňák odehrál v Dallasu 21:41, ani jednou nevystřelil na branku a připsal si hodnocení −1. U hráče, který byl po devíti zápasech s bilancí 4+8 a 30 střelami týmovým lídrem Bostonu v gólech i asistencích, je takový večer výjimkou. Bruins navíc prohráli 2:3 po prodloužení. Dallas otočil zápas díky hattricku Mikka Rantanena a vítězný gól padl v přesilovce, kterou Stars dostali po vyloučení dalšího Čecha Pavla Zachy. Boston si i tak odvezl bod a drží bilanci 7-2-1.
Nečas byl aktivnější: za 19:05 na ledě vyslal na branku tři střely, ani jedna ale neprošla. Colorado prohrálo v New Jersey 3:4, přestože v závěru stáhlo nepříznivý stav 1:4 na rozdíl jediné branky. Český útočník má v sezoně bilanci 5+5, 19 střel a už dva vítězné góly, takže k nejproduktivnějším hráčům Avalanche patří dál. Tým po porážce klesl na bilanci 5-4-1.
Kdy hrají Češi příště
Další zápasy českých hráčů se opět hrají v nočních hodinách našeho času:
|Hráč
|Tým
|Soupeř
|Začátek (SELČ)
|Ondřej Palát
|NY Islanders
|doma s Los Angeles
|23. 10., 1:30
|Lukáš Dostál
|Anaheim
|v New Jersey
|23. 10., 1:00
|David Pastrňák
|Boston
|doma s Nashvillem
|23. 10., 1:00
|Martin Nečas
|Colorado
|doma s Tampou
|24. 10., 3:00
V sezoně 2026/27 se o české přenosy dělí Nova a Prima. Nova vysílá na Nova Sport 1 a 2, přes Oneplay a vybrané zápasy na Nova Action, Prima nabízí Prima Sport a Prima+. Všechny zápasy jsou podle NHL.com dostupné také přes NHL.tv na DAZN s anglickým komentářem a možností záznamu. Konkrétní zařazení nočních utkání je třeba ověřit v aktuálním televizním programu.
Pastrňák s Nečasem mají za sebou večer, který se u hráčů jejich formátu stává jen výjimečně. Palát ukázal, že přesná trefa ve správnou minutu může mít větší váhu než celá série střel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka