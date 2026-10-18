Kdo ji měl za Československa, dmul se pýchou. Dnes po ní sběratelé šílí a pod 1 000 000 Kč je nekoupíte

Kdo ji měl za Československa, dmul se pýchou. Dnes po ní sběratelé šílí a pod 1 000 000 Kč je nekoupítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo ji měl za Československa, dmul se pýchou. Dnes po ní sběratelé šílí a pod 1 000 000 Kč je nekoupíteZdroj: unsplash
Článek byl publikován 18.10.2026 13:30
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