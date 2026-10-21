Chtěl se vrátit do Zbrojovky, nebo skončit. Brankář Hladký si vybral konec kariéry po dvou postupech do anglické elity

19. října 2026 zazněla v pořadu Radiožurnálu Sport S mikrofonem do Anglie věta, kterou brněnští fanoušci tušili, ale slyšet ji nechtěli. „Po neúspěšných námluvách se Zbrojovkou jsem ukončil profesionální kariéru,“ řekl Václav Hladký ve čtyřiadvacetiminutovém rozhovoru. Žádné hledání posledního angažmá v Polsku, na Kypru ani v nižší anglické soutěži. Brankář, který v Anglii zažil dva po sobě jdoucí postupy do Premier League, měl po konci smlouvy v Burnley jasně rozvržený plán: buď domů do Brna, nebo konec. „Takový byl plán,“ dodal podle iROZHLASu. Dnes se věnuje „svým aktivitám“ a užívá si každý den mimo fotbal. Za tím klidným tónem ale stojí kariéra s paradoxem, jaký se v českém fotbale nevidí často.
Námluvy, které nikam nevedly
Hladký o návratu nemluvil poprvé. Už v prosinci 2025 v rozhovoru pro Football Club otevřeně říkal, že rodina má v plánu vrátit se domů a že v Brně je pro něj jen jeden klub, kam by chtěl zamířit. Nebyla to póza odchovance, který si na konci kariéry vzpomene na mládí. Brno je jeho domov a Zbrojovka klub, ve kterém začínal.
Na jaře 2026 se z přání stalo téma. Koncem dubna jeho agent Martin Štěpanovský pro iSport potvrdil, že Hladký v Anglii končí a vrací se do Česka. „Jsme tomu otevřeni,“ řekl o možném angažmá ve Zbrojovce. Klub to ale viděl jinak a jednání podle iSportu popíral. Hned na začátku tedy nestály dvě strany u jednoho stolu, ale hráč s jasnou představou a klub, který o ní nechtěl veřejně mluvit.
Burnley zatím uzavřelo kapitolu i formálně. Premier League v červnu zveřejnila seznam hráčů, kteří po 30. červnu 2026 v klubech nepokračují, a Hladký v něm figuroval mezi volnými hráči. Dvouletá smlouva, kterou podepsal v červenci 2024, doběhla.
Co se dělo mezi dubnem a říjnem, veřejně zdokumentované není. Hladký mluví jen o „neúspěšných námluvách“. Zda se strany rozešly kvůli roli v týmu, délce smlouvy nebo penězům, ani jedna z nich neprozradila. Jiné konkrétní nabídky po konci v Burnley nejsou známé. Nic z toho ostatně nebylo podstatné, protože jinou variantu než Brno Hladký vůbec nehledal.
Brankoviště, kde nebylo volné místo
Ochladnutí z brněnské strany přestává být záhadou, jakmile se člověk podívá, jak Zbrojovka během roku 2026 skládala brankářskou skupinu. Klub měl jasný plán a v tom plánu pro pětatřicetiletého navrátilce z Anglie místo nezbylo.
Už 12. února, tedy dlouho před jarními spekulacemi, přivedla Zbrojovka mladého Colina Andrewa na víceletý kontrakt. Na letní soustředění do Rakouska pak klub podle oficiální soupisky vzal Adama Hrdinu, Prodělala, Kostelného, Hložánka a Sváčka, zatímco Andrew se v Česku zotavoval ze zranění.
Rozhodující krok ale přišel 31. července. Zbrojovka po postupu prodloužila smlouvu s Adamem Hrdinou až do června 2029 a trenér brankářů Tomáš Čechovič ho označil za klíčovou osobnost týmu. Hrdina to potvrdil i na hřišti: po deseti kolech sezony 2026/27 měl podle databanky iDNES na kontě 900 odchytaných minut. Všechny.
|Brankářská skupina Zbrojovky 2026
|Situace
|Adam Hrdina
|jasná jednička, smlouva do června 2029
|Colin Andrew
|mladá posila z února, víceletý kontrakt
|Sváček, Hložánek, Prodělal, Kostelný
|širší kádr a mladí gólmani
Podle nás proto návrat nebyl jen otázkou romantiky odchovance. Narazilo tu osobní přání na sportovní logiku klubu, který si postavil branku na jedné jasné jedničce a skupině mladíků za ní. Hladký by v takovém kádru nebyl náhradou za prázdné místo, ale zkušenou konkurencí navíc. A Zbrojovka zjevně usoudila, že ji nepotřebuje.
Ipswich: postup, který opravdu vychytal
Aby bylo jasné, o koho Brno přišlo, je potřeba oddělit dvě anglické sezony, které se v titulcích často slévají do jedné věty o „dvou postupech“.
V Ipswichi byl Hladký hlavní postavou. Před sezonou 2023/24 se zranil Christian Walton a český gólman dostal šanci, kterou už nepustil. Odchytal všech 46 ligových zápasů Championship a Ipswich slavil návrat do Premier League po více než dvaceti letech. „Jeli jsme na vlně a užívali si každý zápas,“ popisoval tehdy pro Radiožurnál Sport. A dodal větu, která dnes zní trochu hořce: udělá maximum, aby si Premier League zachytal.
K tomu se v Ipswichi nedostal. Smlouva skončila a v létě 2024 podepsal jako volný hráč dvouletý kontrakt v Burnley, které z Premier League právě sestoupilo.
Burnley: postup z lavičky
Druhý postup měl úplně jinou podobu. Burnley v sezoně 2024/25 postavilo jednu z nejpozoruhodnějších obran v historii Championship: jen 16 inkasovaných gólů a 30 čistých kont. Tváří té defenzivy ale nebyl Hladký. Premier League ve své analýze postupujícího týmu vyzdvihla Jamese Trafforda a jeho 84,5% úspěšnost zákroků.
Hladký byl náhradník. Postup slavil jako člen kádru, ne jako muž, který ho vychytal. Proč ho trenéři nestavěli, veřejně nikdy nevysvětlili. Při Traffordově formě to ale vysvětlovat ani nebylo potřeba.
Dva roky po sobě tak stál na prahu nejbohatší ligy světa a ani jednou ho nepřekročil. Spolehlivou statistiku, kolik brankářů zažilo podobnou kombinaci, nikdo nevede. Velmi neobvyklé to ovšem je. „Malinko zklamání,“ přiznal v říjnovém rozhovoru. Zároveň to ale nazval obrovským zážitkem a třešničkou kariéry, protože Premier League viděl zblízka a zevnitř.
Kontrast s nejslavnějším českým brankářem na Ostrovech je ostrý. Petr Čech odchytal v Premier League 443 zápasů, drží rekord 202 čistých kont, získal čtyři tituly a už v debutové sezoně 2004/05 udržel 24 nul. Hladkého příběh je jiný žánr. Nejde o dlouhou elitní kariéru, ale o pozdní průlom a týmové postupy.
Cesta, na kterou se nezapomíná
Kdo by ho škatulkoval jen jako „toho, kdo nechytal Premier League“, přehlédne, odkud se vyškrábal. V české lize odchytal podle databanky iDNES 73 zápasů, z toho 42 za Brno a 31 za Liberec, kde byl převážně náhradníkem. V lednu 2019 odešel do skotského St. Mirren. Nebyl to přestup, o kterém by se psalo na titulních stranách.
Pak to šlo postupně nahoru:
- St. Mirren (od ledna 2019): skotská liga, první krok za hranice
- Salford City (od srpna 2020): vítězství v EFL Trophy, Zlatá rukavice League Two, klubová cena pro hráče sezony
- Ipswich Town (od července 2021): postup z League One do Championship a hned nato do Premier League
- Burnley (2024 až 2026): postup do Premier League jako člen kádru
Z náhradníka v Liberci jednička anglického týmu, který postoupil do Premier League. Takovou cestu nikdo nenaplánuje, musí se odpracovat.
Co bude dál, Hladký v říjnu nerozvedl. Dřívější rozhovory ale naznačují, kam míří. Pro Football Club popisoval, že aktivně spravuje investiční portfolio a tráví nad ním týdně dlouhé hodiny. S bývalým spoluhráčem Radkem Buchtou plánoval v Brně franšízu Partners Banky a uvažoval i o kavárně jako investorském projektu. Trenérská ani expertní role ve fotbale zatím potvrzená není.
Hladký nehonil další angažmá jen proto, aby měl kde chytat. Jediná varianta, která pro něj měla osobní smysl, se nenaplnila, a tak udělal to, co si předem slíbil. Rukavice odložil v Brně, i když ne v tom dresu, ve kterém si to představoval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner