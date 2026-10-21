Peňáz má za téměř čtyři roky jen čtyři zápasy. Naděje českého MMA nemůže proměnit svůj potenciál

Kolonka, kde má stát jméno soupeře, zeje prázdnotou. Na oficiálním profilu Matěje Peňáze, českého bojovníka střední váhy do 83,9 kg s bilancí 11-1, stojí u listopadového turnaje v Třinci jen zkratka TBA, tedy bude upřesněno. Kamil Oniszczuk, proti kterému měl nastoupit, z profilu zmizel. Pro muže, který z 11 výher 10 ukončil knockoutem nebo technickým knockoutem, je to nepříjemně známá situace. Redakce MMAmag proto prošla jeho zápasový výpis a spočítala, kolikrát se Peňáz od prosince 2023 vůbec dostal do klece.
Tři písmena, která Peňáz vidí až moc často
Peňáz má 21. listopadu 2026 nastoupit ve Werk Areně v Třinci na turnaji OKTAGON 98. Server MMA Shorties 19. října 2026 napsal, že organizace OKTAGON MMA oznámila na svém Instagramu zrušení duelu: „Zápas Peňáz vs. Oniszczuk na turnaji OKTAGON 98 je zrušen kvůli zranění Oniszczuka. Aktuálně hledáme pro Peňáze nového soupeře.“ Z oznámení plyne jedno: z karty nevypadl Peňáz, ale jeho soupeř.
Profil bojovníka a výpis k turnaji na webu OKTAGON MMA porovnala redakce MMAmag 21. října 2026 a narazila na rozpor. U Peňázova jména už svítí TBA, zatímco výpis k turnaji dvojici s Oniszczukem stále vedl.
Zrušený zápas v Třinci by se dal odbýt jako smůla, kdyby Peňázův zápasový kalendář od prosince 2023 nevypadal tak, jak vypadá.
Čtyři zápasy, čtyři ukončení a jedna díra v rozpisu
Z bilance na Sherdogu redakce MMAmag spočítala, že od 9. prosince 2023 do 21. října 2026 nastoupil Peňáz ke 4 profesionálním zápasům. Vyhrál všechny a ani jednou se nešlo na body.
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|9. 12. 2023
|Ole Magnor
|výhra KO, 1. kolo, 0:29
|27. 1. 2024
|Matthew Bonner
|výhra TKO, 2. kolo
|1. 2. 2025
|David Zawada
|výhra TKO, 1. kolo
|20. 6. 2026
|Alan Silva
|výhra TKO, 1. kolo, 2:30
Měří 193 cm, vyrostl v kickboxu a z 11 výher jich 10 zařídil knockoutem nebo technickým knockoutem, tedy v 91 % případů. Jedinou porážku kariéry má z 30. srpna 2022, kdy ho v Dana White’s Contender Series uškrtil gilotinou Sedriques Dumas po 47 sekundách.
Mezi zápasy jsou dlouhé pauzy a Peňáz sám už veřejně popsal, co ho v nich drželo mimo klec.
Co ho drželo mimo klec, když nikdo nevyhlásil pauzu
V roce 2023 ho podle textu organizace OKTAGON MMA přes rok brzdilo vážné zranění lokte. O rok později mu odpadl titulový zápas s Patrikem Kinclem a spoluzakladatel organizace Ondřej Novotný to 26. května 2024 vysvětlil Sportu.cz takto: „Patrika postihlo nepříjemné zranění, které sice dokázal vyřešit, ale bohužel dostal infekci, kterou do plánovaného termínu vyřešit nedokáže.“
Na červen 2025 hlásil OKTAGON MMA Peňáze do Edenu proti Piotru Wawrzyniakovi. V záznamu na Tapology, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je srpnový duel s týmž soupeřem veden jako zrušený kvůli Peňázově infekci. Sám bojovník to v rozhovoru pro Sport.cz z 10. června 2026 popsal slovy: „Měl jsem pokračovat v Tipsport Gamechangeru, ale dvakrát mě zastihla stafylokoková infekce, takže jsem musel zápasy zrušit.“ V témže rozhovoru řekl, co chce: „Pro mě je hlavní zápas vyhrát, zůstat zdravý a být co nejvíc aktivní.“ O čtyři měsíce později má v kolonce soupeře TBA.
Cesta do UFC se nepočítá na výhry, ale na data v kalendáři
ANALÝZA Peňáz Sportu.cz 10. června 2026 potvrdil, že míří do UFC, tedy do nejsilnější organizace světa: „Dlouhodobě se chci dostat do UFC, o tom jsem se nikdy netajil.“ Podle vlastních slov dostal nabídky z KSW, FNC i PFL, zůstal ale v OKTAGONU MMA, protože podle něj „se jednalo o nejlepší nabídku, co se týče finanční stránky“. Jsou to jeho tvrzení, podmínky smlouvy nikdo nezveřejnil.
Velké organizace ale neplánují podle procenta ukončení. Plánují podle termínů. A 4 zápasy od prosince 2023 znamenají málo materiálu, málo dat v kalendáři a málo chvil, kdy se jméno samo nabízí.
Peňáz v OKTAGONU MMA neprohrál a jeho čísla se nezhoršila ani o kousek. Změnil se jen počet řádků, které za ty roky přibyly. Dokud bude v kolonce soupeře stát TBA, nerozhodnou o jeho kariéře výsledky, ale prázdná místa.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala 21. října 2026 s oficiálním profilem Matěje Peňáze a se stránkou turnaje OKTAGON 98 na webu OKTAGON MMA, dále s profilem Matej „Money“ Penaz na Sherdogu, se záznamy na Tapology a s textem rozhovoru pro Sport.cz z 10. června 2026; vlastní dotazování redakce nevedla a na turnaje ani vážení fyzicky nechodí. Do výpočtu počtu zápasů vstoupily pouze 4 položky z výpisu Fight History v období od 9. prosince 2023 do 21. října 2026, tedy Ole Magnor 9. 12. 2023, Matthew Bonner 27. 1. 2024, David Zawada 1. 2. 2025 a Alan Silva 20. 6. 2026; podíl ukončení vychází z hodnot 10 výher KO/TKO a 11 výher celkem, tedy 91 %. Výsledek obou výpočtů stojí a padá s přesností databáze Sherdog, případná chyba v ní by se do čísel propsala. Původní instagramový příspěvek OKTAGONU MMA o odstoupení Kamila Oniszczuka se nepodařilo dohledat, důvod zranění proto stojí na přepisu MMA Shorties z 19. října 2026; u prvního zrušeného termínu s Piotrem Wawrzyniakem v červnu 2025 je doložen jen plánovaný zápas, nikoli oznámení o zrušení. Článek nepřepočítává žádné měny, neuvádí smluvní částky, diagnózy ani odhady dlouhodobých následků zranění a nehodnotí, zda nového soupeře do 21. listopadu 2026 organizace najde.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka