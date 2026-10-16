Evropští lídři se na rozpočtu nedohodli. S návrhem není spokojený nikdo, čas se krátí

Jednání o podobě příštího víceletého rozpočtu EU na roky 2028–2034 se možná protáhne do příštího roku. Myslí si to i český premiér Andrej Babiš. Evropští lídři se totiž stále nedohodli na celkovém objemu ani na nových vlastních příjmech. Ani říjnový summit Evropské rady nepřinesl žádný posun.
Irské předsednictví v sobotu v novém „nego boxu“, tedy vyjednávacím rámci, navrhlo snížení příštího sedmiletého rozpočtu EU na 1,622 bilionu eur, což je přibližně o 8 % méně než kolik navrhla loni v červenci Evropská komise.
Irské předsednictví Rady EU navrhlo snížit víceletý rozpočet Unie na období 2028–2034 o osm procent oproti návrhu Evropské komise.
Irský návrh se ale setkal s kritikou téměř všech. Šetřivým státům vadilo, že škrty jsou nízké, a chtějí celkový objem prostředků v rozpočtu výrazně snížit.
Naopak Evropský parlament žádá vyšší rozpočet. Evropské komisi se zase nelíbí navrhované zrušení miliardových rezerv určených pro případ krize, protože to podle ní oslabí schopnost Evropy čelit krizovým situacím.
Čistí plátci chtějí rozpočet EU seškrtat
Státy jsou nyní rozdělené na dva tábory. Na jedné straně je skupina Přátelé koheze, která prosazuje zachování silné politiky soudržnosti a ambicióznější rozpočet, a na druhé tzv. šetřivé státy požadující výrazné škrty. Zatímco Česko a další země Visegrádu či Itálie se řadí do skupiny první, mezi šetřivými zeměmi je Německo, Nizozemsko a Švédsko.
Spory mezi nimi pokračovaly i ve čtvrtek. Nizozemský premiér Rob Jetten vyzval k vytvoření štíhlejšího a modernějšího rámce výdajů.
„Návrh irského předsednictví v současné podobě není dostatečný k dosažení dohody. Pokud chceme, aby byl tento víceletý finanční rámec připraven na budoucnost, musíme jej zmenšit a zmodernizovat,“ řekl novinářům.
Zdůraznil, že snaha o rychlé uzavření dohody by neměla jít na úkor její kvality. Nizozemsko podle něj požaduje, aby rozpočet kladl důraz na konkurenceschopnost, bezpečnost a budoucí prosperitu.
Naopak Přátelé koheze kritizovali, že irské předsednictví výrazně osekalo příští sedmiletý rozpočet. Odmítli i jakékoli další škrty v platbách určených pro regiony a v dotacích pro zemědělce. Svůj postoj koordinovali ještě před summitem ve čtvrtek ráno.
Babiš je proti novým zdrojům
Premiér Andrej Babiš novinářům na summitu řekl, že pro Česko jsou „naprosto nepřijatelné“ návrhy Komise na nové vlastní zdroje.
Irské předsednictví navrhlo využití pěti nových vlastních zdrojů. Jde o stejné zdroje, které dříve navrhla Evropská komise, tedy příjmy ze systému obchodování s emisemi ETS, z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), daně z tabáku (TEDOR), daně z elektronického odpadu (e-waste) a příspěvek z korporátních zisků (CORE).
„Nebudeme naši daň z tabáku dávat do centrálního rozpočtu, proč bychom to dělali?“ řekl potom v pátek Babiš. Problém naopak nemá s uhlíkovým clem CBAM.
Pro Česko je podle premiéra důležité, aby ve vyjednávacím návrhu zůstaly finance pro kohezi a zemědělství. „Je nejdůležitější, abychom vybojovali co nejvíc peněz,“ řekl.
Dohoda možná do konce roku nebude
Doposud se mluvilo o tom, že je potřeba dosáhnout dohody o příštím rozpočtu do konce tohoto roku. V příštím roce totiž čekají řadu členských států volby, které by mohly jednání zkomplikovat.
Nyní ale evropské vlády tento závazek mírní.
Na dohodu do konce roku podle serveru Rapporteur nespěchají Švédsko, Dánsko, Itálie, Maďarsko a Německo. Slovinský premiér Janez Janša zase novinářům řekl, že šance na dosažení dohody v letošním roce je 35 %, protože postoje jednotlivých zemí se od sebe značně liší.
Také Babiš řekl, že po čtvrtečním jednání si nemyslí, že se stihne dohoda do konce roku. Odhaduje spíš únor nebo březen.
S tím ale nesouhlasí francouzský prezident Emmanuel Macron, který trvá na dohodě do prosince. Francii totiž v dubnu čekají prezidentské volby, ve kterých může Macrona podle aktuálních průzkumů nahradit Marine Le Pen.
V závěru summitu nakonec Evropská rada vyzvala svého předsedu Antónia Costu, aby pokračoval v jednáních „s cílem dosáhnout dohody včas“. Dodává, že dohoda uzavřená před koncem roku by umožnila přijetí legislativních aktů v roce 2027, což je nezbytné pro zajištění toho, aby finanční prostředky EU začaly příjemcům plynule proudit od ledna 2028.
Radu čekají náročná jednání
Čtvrteční debata o rozpočtu se protáhla až do noci, protože program nabral zpoždění kvůli přecházející debatě o cenách energií. K dohodě ale ani po dlouhém jednání nedošlo.
Další příležitostí, kde budou evropští lídři rozpočet řešit, bude mimořádný summit 13. listopadu. Costa má v nadcházejících týdnech podle serveru Politico předložit revidovaný kompromisní návrh, který pak budou lídři na tomto setkání probírat, informoval Rapporteur.
Costa zároveň slíbil, že prozkoumá nové příjmy navrhované Evropským parlamentem – daně pro krypto firmy, online hazardní hry a technologické giganty.
Následně je ještě naplánován prosincový summit. Právě ten by mohl být pro rozpočet stěžejní, očekává se, že se protáhne na několik dní.
Ve čtvrtek to naznačil také německý kancléř Friedrich Merz, když prohlásil, že účastníci prosincového summitu by si měli „přibalit o pár košil víc, než kolik si jich obvykle berou“.