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Evropští lídři se na rozpočtu nedohodli. S návrhem není spokojený nikdo, čas se krátí

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Jednání o podobě příštího víceletého rozpočtu EU na roky 2028–2034 se možná protáhne do příštího roku. Myslí si to i český premiér Andrej Babiš.
Evropští lídři se na rozpočtu nedohodli. S návrhem není spokojený nikdo, čas se krátí

Evropští lídři se na rozpočtu nedohodli. S návrhem není spokojený nikdo, čas se krátí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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