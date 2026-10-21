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Kyberšmejdi útočí stále častěji. V Hradci dnes poradí, jak jim nenaletět

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Falešná zpráva od banky, zoufalý příbuzný prosící o peníze nebo investice slibující pohádkové zisky. Internetoví podvodníci jsou stále vynalézavější a v Hradci Králové se lidé dozvědí, jak jejich triky včas odhalit. Přednáška v městské knihovně bude zdarma.
Kyberšmejdi útočí stále častěji. V Hradci dnes poradí, jak jim nenaletět

Kyberšmejdi útočí stále častěji. V Hradci dnes poradí, jak jim nenaletět

Zdroj: Pixabay/cliff1126
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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