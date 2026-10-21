Daboval Nicolase Cage i Kevina Costnera, důchod má 15 tisíc. Zdeněk Mahdal přiznal, že by bez přivýdělku třel bídu

Když holywoodské superstar Nicolas Cage, Kevin Costner nebo Eddie Murphy promluví česky, mluví hlasem Zdeňka Mahdala. VIP život zaznamenal, že herec a dabér desítky let stál za mikrofonem ve studiu, propůjčoval intonaci, humor i drsnost nejzářivějším jménům kinematografie. Jenže důchodový systém nerozlišuje mezi slavným hlasem a anonymním řemeslníkem. Počítá roky pojištění a výši odvodů. A ty u Mahdala vyšly na patnáct tisíc měsíčně, tedy částku, která je o třetinu nižší než průměrný mužský starobní důchod v Česku.
Patnáct tisíc a smích, za kterým je existenční počet
Loni řekl Mahdal deníku Aha, že pobírá starobní důchod 15 000 korun měsíčně. Dodal, že aby měl klid, potřebuje vydělat ještě zhruba dalších 30 000 korun navíc. Bez herectví, dabingu a reklam by zkrátka nevyšel. Průměrný starobní důchod mužů v Česku loni činil podle ČSÚ 22 459 korun. Mahdal je pod ním o zhruba 7 500 korun. Není to nejnižší penze, o jaké se v českém showbyznysu kdy mluvilo (Veronika Žilková zmínila kolegy se sedmi tisíci), ale je to částka, se kterou se v Praze nedá žít bez dalšího příjmu. A Mahdal to ví.
Důchodový systém funguje jako účetní stroj. Nezajímá ho, kolik lidí slyšelo váš hlas, ale kolik let jste platili pojistné a z jakého základu. Zákon o důchodovém pojištění stanoví, že každý celý rok pojištění přidává k procentní výměře 1,5 procenta výpočtového základu. Chybějící roky nebo nízké odvody se kumulují v trvale nižší penzi. U umělců a dabérů je to obzvlášť zrádné. Od roku 1996 spadla umělecká a tvůrčí činnost do režimu samostatné výdělečné činnosti. Kdo ji vykonával jako vedlejší, nemusel se za určitých podmínek důchodového pojištění účastnit vůbec. Kdo roky platil jen minimum, koupil si vyšší čistý příjem dnes za nižší penzi zítra.
Mahdal není sám, ale ani pravidlo
Jaroslava Obermaierová v únoru uvedla pro PrahaIN důchod 18 000 korun a dodala, že si ve svém věku ještě něco vydělá. Žilková přesnou částku nezveřejnila, ale popsala, že se jí do důchodu nepočítaly některé filmové a televizní práce, a zmínila kolegy s penzemi hluboko pod deseti tisíci. Na opačném pólu stojí Štefan Margita, který sice konkrétní cifru tají, ale otevřeně vysvětlil, že s Hankou Zagorovou platili velmi vysoké odvody, a dnes se mu to vrací; navíc pobírá i vdovecký důchod. Rozdíl mezi Margitou a Mahdalem není v talentu ani ve slávě. Je v tom, kolik peněz za ně roky odcházelo do systému.
Mahdal na penzi neodešel. V březnu v rozhovoru pro PrahaIN popsal, že ho čekají hodiny denně ve studiu, dabuje nový seriál s Nicolasem Cagem. Divadlo a film už moc nedělá, soustředí se výhradně na dabing a reklamy. Letošek označil za „boj o práci a o přežití“. Dlouhodobě namlouvá spoty pro potravinový řetězec, část práce zvládá i na dálku. Zpětně si důchod prakticky navýšit nedá. Mahdal tak zůstává odkázaný na to, co umí nejlíp: mluvit do mikrofonu hlasem, který Češi znají lépe než jeho tvář.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová