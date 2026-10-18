Tulipány zasazené na špatnou hloubku na jaře nevykvetou. Stačí změřit jednu věc na cibulce a úspěch je zaručený

Je říjen, v ruce síťka s cibulemi za několik stovek korun a lopatka zajede do hlíny tak hluboko, jak se to zrovna hodí. Přesně takhle vzniká jaro, kdy z půdy vyleze pár listů a květ nepřijde. Zahradnické autority od britské Královské zahradnické společnosti po Český zahrádkářský svaz se přitom shodují na jednoduché poučce: jamka má mít dvoj- až trojnásobek výšky cibule. U běžných zahradních tulipánů to v praxi znamená 10 až 15 centimetrů. Podle nás je to nejsnazší zásah do celé péče o tulipány. Nestojí nic navíc, zabere minutu s pravítkem a rozhoduje o tom, jestli se investice do cibulí v dubnu ukáže, nebo zmizí v hlíně.
Hloubka sázení tulipánů: proč mělká jamka připraví cibuli o květ
Vrstva zeminy nad cibulí funguje jako izolace. Hrádecká organizace ČZS ve svých říjnových radách připomíná, že silná vrstva půdy chrání cibuli před teplotními výkyvy, tedy před střídáním mrazu a oblev, které v české zimě patří k největším nepřátelům podzimní výsadby. Mělce uložená cibule je vystavena všem těmto výkyvům naplno.
Učební materiály zahradnické školy jdou ještě dál a spojují mělkou výsadbu se zhoršeným zdravotním stavem cibulí a nižšími přírůstky.
Královská zahradnická společnost (RHS) popisuje, co se v zemi děje dál: mělce zasazená cibule se rozpadá na drobné cibulky, které nemají sílu vytvořit květ. Pokud tulipány kvetly jen první rok a potom vyháněly už jen osamělé listy, velmi pravděpodobně leží příliš blízko povrchu. RHS v takovém případě radí přesadit je alespoň do trojnásobné hloubky.
Opačný extrém škodí jinak, ale také citelně. Cibule zakopaná výrazně hlouběji, než odpovídá trojnásobku její výšky, spotřebuje při prorůstání k povrchu velkou část zásob. Ty jí pak chybí na květ. Nejvíc to odnášejí menší cibule, které mají zásob od začátku méně.
Jedno měření pravítkem: výška cibule, ne číslo z obalu
Měřit je potřeba výšku cibule, tedy vzdálenost od podpučí (plochého spodku, ze kterého vyrůstají kořeny) ke špičce. Tady se mnoho pěstitelů nechá zmást údajem na obalu. Čísla jako 11/12 nebo 12/+ udávají obvod cibule v centimetrech, změřený v polovině její výšky, jak vysvětluje University of Maryland Extension. Toto číslo vypovídá o kvalitě a síle sadby. Hloubku jamky z něj však přímo nespočítáte.
Postup je pak čistě aritmetický:
Položte cibuli na stůl a pravítkem změřte její výšku. Výsledek vynásobte dvěma a třemi. Tím získáte spodní a horní hranici hloubky. Porovnejte výsledek s běžným rozpětím 10 až 15 cm pro zahradní tulipány. Hloubku počítejte od podpučí cibule k povrchu půdy, nikoli od její špičky.
Výška cibule Hloubka jamky (2 až 3×) Typický tulipán 2,5 cm 5 až 7,5 cm drobné botanické druhy 4 cm 8 až 12 cm běžný zahradní kultivar 5 cm 10 až 15 cm velká cibule pozdních odrůd
Iowa State University Extension uvádí pro velké odrůdy 15 až 20 cm, pro menší typy jako Kaufmanniana, Greigii a druhové tulipány zhruba 8 až 13 cm. Rozdíl dobře ukazuje, proč univerzální jamka pro všechno selhává. Stejná díra, která velké cibuli Darwinova hybridu sedne přesně, pohřbí drobný botanický tulipán příliš hluboko.
Do výpočtu vstupuje ještě půda. Zahradnická škola formuluje jednoduché pravidlo: čím větší cibule a čím lehčí půda, tím hlouběji. V písčité zemi proto míříte k horní hranici, v těžkém jílu spíš k té spodní.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Skupina deseti cibulek: kolik místa na záhonu zabere a proč září víc
Osamělý tulipán se na záhonu snadno ztratí mezi hlínou, trvalkami a loňským listím. Vratislav Novák z ČZS v pořadu
Českého rozhlasu Střední Čechy uvádí, že nejlepšího výsledku dosáhnete při deseti a více kusech jednoho druhu. Melita Miš Strgar ze slovinského Arboreta Volčji Potok radí na portálu Zeleni svet skupiny dokonce větší než deset cibulek.
Logika je vizuální. Deset stejných květů vytvoří souvislou barevnou plochu, kterou oko přečte i z protějšího konce zahrady. Když navíc jeden kus nevykvete nebo kvete slaběji, ve skupině to skoro nikdo nepostřehne.
Kolik místa taková skupina potřebuje? Při rozestupu 10 až 15 cm mezi cibulemi vychází deset kusů zhruba na 0,2 až 0,4 m². V praxi to odpovídá ploše od 50 × 40 cm pro hustší trs po 70 × 60 cm pro volnější rozložení. Tvar je na vás: nepravidelný ovál, dvě volné řady po pěti nebo přirozeně působící shluk.
Pro samostatný tulipánový záhon doporučuje slovinský zdroj odebrat asi 10 cm zeminy, cibule rozložit po celé ploše a zasypat. Illinois Extension tento způsob preferuje, protože prokypřené lože se lépe odvodňuje než jednotlivé jamky. Když tulipány kombinujete s maceškami, pomněnkami nebo prvosenkami, poslouží lépe lopatka a jednotlivé jamky.
Profesionálové jdou ještě o krok dál. Arboretum Volčji Potok vysadilo pro jaro 2026 kolem 400 odrůd a jejich kvetení skládá do vln od konce března do začátku května. Doma stačí skromnější varianta: tři skupiny raných, středních a pozdních odrůd prodlouží tulipánovou sezonu na několik týdnů.
Kvalitní cibule, propustná půda a ochrana před hraboši
Správná hloubka nezachrání cibuli, která je od začátku slabá. Při nákupu hledejte na obalu velikost nad 11, ideálně 12/+. Cibule má být pevná, bez plísně a odřenin. Podle University of Maryland dávají menší cibule kratší stonky a slabší květ.
Druhým kritickým bodem je voda. RHS, North Carolina Extension i University of Maryland se shodují, že zamokřená půda vede k hnilobě. V těžkém jílu proto pomůže přimíchat do jamky písek, jemný štěrk nebo kompost. Místa, kde po dešti stojí kaluže, vynechte úplně. Tulipány zároveň potřebují plné slunce.
Třetí hrozbou jsou hlodavci. Hraboši mají tulipány podle časopisu Naše krásná zahrada mimořádně rádi. Spolehlivou ochranu poskytnou drátěné koše nebo pletivo s malými oky, kterým vyložíte celou jamku. Plastové koše slouží spíš k pohodlnému vyjmutí cibulí po odkvětu a hlodavce nezastaví. Na větších záhonech radí slovinští zahradníci doplnit síť pastí.
Samotné uložení je jednoduché: podpučím dolů, špičkou nahoru, zasypat a zalít. Na jaře pak nespěchejte s úklidem. Listy po odkvětu vyrábějí zásoby na další rok, a když je posekáte dřív, než zežloutnou, cibule zeslábne.
Kdy sázet a co dělat se sadbou ve špatné hloubce
V českých podmínkách se tulipány sázejí od října do listopadu, dokud půda nezamrzne. Zahradnická škola konkrétně doporučuje konec října až začátek listopadu. Tulipány zakořeňují rychle a v chladnější půdě je menší riziko houbových chorob. Kdo vysadí letos na podzim, může počítat s květy raných odrůd od konce března 2027 a se středními a pozdními odrůdami v dubnu až do prvního květnového týdne, vždy podle průběhu jara.
Co když už cibule leží v zemi a máte podezření, že jsou příliš mělko? Přímou radu pro čerstvě zasazenou sadbu zdroje nenabízejí. Předpokládáme ale, že pokud jsou v zemi jen několik dní, půda nezamrzla a kořeny ještě nejsou silně prorostlé, lze je opatrně vyjmout a uložit znovu. Starší výsadbu je šetrnější nechat odkvět. Iowa State doporučuje přesazovat tulipány až po zežloutnutí listů, obvykle od začátku do poloviny června.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková