Důchod 20 tisíc od ledna 2027: Tři příklady ukazují, proč nepřibude každému stejně

Od 1. ledna 2027 se u důchodů přiznaných před tímto datem zvýší základní výměra o 270 korun na 5 170 korun. Procentní výměra se podle schválených parametrů zvedá o 0,2 procenta, s výjimkami stanovenými zákonem. Dvě desetiny procenta se tedy nepřičítají k celé částce, kterou člověk dostává na účet. Nejdříve je nutné oddělit základní výměru a zohlednit případné výchovné.
Pro názorné srovnání vezměme tři samostatně vyplácené české starobní důchody ve výši 20 000 korun před valorizací. Nejde o skutečné příběhy konkrétních seniorů, ale o redakční výpočty podle platných pravidel. Příklady neřeší souběh s pozůstalostní penzí, dílčí důchod za práci v zahraničí ani další individuální zvýšení. Výsledkem je nová pravidelná měsíční částka, nikoli celková lednová platba včetně případných doplatků.
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Běžná penze bez výchovného přidá 301 korun
V prvním příkladu pobírá senior řádný důchod bez výchovného. Z celkových 20 000 korun připadá 4 900 korun na základní výměru a 15 100 korun na procentní část. Její zvýšení o 0,2 procenta činí 30,20 koruny. Po zákonném zaokrouhlení nahoru jde o 31 korun. Spolu s růstem základní výměry tak důchod vzroste o 301 korun na 20 301 korun měsíčně.
Druhý příklad začíná stejnou penzí 20 000 korun, tentokrát však řádný důchod zahrnuje výchovné za dvě děti. Podle vysvětlení ČSSZ se od ledna před valorizací z procentní výměry odečítá 500 korun za každé dítě. Po zvýšení zbývající části se tato pevná částka zase vrátí. Pravidlo se vztahuje i na důchody přiznané dříve; již získané výchovné tím nezaniká.
V našem výpočtu se tedy procentně zvyšuje 14 100 korun místo 15 100 korun. Zvýšení činí 28,20 koruny, po zaokrouhlení 29 korun. S pevnou částí penze přibude celkem 299 korun a nová měsíční výše dosáhne 20 299 korun. Rozdíl proti prvnímu příkladu jsou dvě koruny měsíčně. Nejde o odebrání tisícikoruny za děti, ale o její vyčlenění z procentního zvyšování. Změna má význam i pro další roky. Podrobněji jsme popsali, jak se výchovné při valorizaci odděluje od zbytku penze.
U části předčasných důchodů poroste jen základ
Třetí senior má rovněž důchod 20 000 korun, nárok na předčasnou penzi mu však vznikl po 30. září 2023 a před 1. lednem 2027 ještě nedosáhne řádného důchodového věku. Na takovou penzi se zvýšení procentní výměry nevztahuje. V tomto modelu proto přibude pouze 270 korun a pravidelný důchod bude 20 270 korun. Samotné dosažení důchodového věku až během ledna tuto lednovou výjimku neodstraní.
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Při rozhodování o dřívějším odchodu je třeba zohlednit také trvalé krácení předčasného důchodu a význam přesného termínu. Jde o jinou otázku než samotné lednové zvýšení již vyplácené penze. Vedle pravidelné valorizace se projednává jednorázový příspěvek 2 000 korun. Výbor pro sociální politiku jej doporučil doplnit do sněmovního tisku 270.
Jeho návrh počítá s výplatou nejdříve v březnu 2027, nikoli automaticky v lednu. Podmínkou by byl mimo jiné důchod přiznaný před začátkem roku a nárok na jeho výplatu alespoň po část rozhodného měsíce.
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