Farmář svépomocí opravil cihlářskou pec se 17 metrů vysokým komínem, strojovnu i sušárnu. Záchranu industriálního areálu v Boubíně na Klatovsku ocenila také odborná veřejnost v rámci ceny Patrimonium pro futuro. Podle poroty jde o mimořádný příklad záchrany industriálního dědictví.
Památkářského Oscara získala obnova unikátní cihelny, opravil ji místní farmář
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...