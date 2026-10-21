Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Památkářského Oscara získala obnova unikátní cihelny, opravil ji místní farmář

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Farmář svépomocí opravil cihlářskou pec se 17 metrů vysokým komínem, strojovnu i sušárnu. Záchranu industriálního areálu v Boubíně na Klatovsku ocenila také odborná veřejnost v rámci ceny Patrimonium pro futuro. Podle poroty jde o mimořádný příklad záchrany industriálního dědictví.
Památkářského Oscara získala obnova unikátní cihelny, opravil ji místní farmář

Památkářského Oscara získala obnova unikátní cihelny, opravil ji místní farmář

Zdroj: Národní památkový ústav
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:01

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Popelář našel v popelnici vyhozenou tašku. Uvnitř bylo neuvěřitelných 20 000 eur
Popelář našel v popelnici vyhozenou tašku. Uvnitř bylo neuvěřitelných 20 000 eur
Pokus o vraždu před hlavním nádražím, policisté už mají podezřelého
Pokus o vraždu před hlavním nádražím, policisté už mají podezřelého

Kriminalisté se zabývají pokusem o vraždu, ke kterému došlo před hlavním vlakovým nádražím v Plzni....

Poštolka vyvedla čtyři mláďata za oknem na parapetu. Rodina jí tam postavila hnízdo
Poštolka vyvedla čtyři mláďata za oknem na parapetu. Rodina jí tam postavila hnízdo

Rodičům se podařilo úspěšně odchovat čtyři mladé poštolky na parapetu jednoho bytového domu v Horní Bříze...

Meggie stále vyhlíží nový domov, zájemce ale nejspíš odrazuje její smutná minulost
Meggie stále vyhlíží nový domov, zájemce ale nejspíš odrazuje její smutná minulost

Téměř celý život jen rodila štěňata. Pětiletá fenka Meggie teď v útulku v Domažlicích vyhlíží nový domov....

Do finále jde oprava tramvajové trati ve Skvrňanské. Chybět nebude ani živý zelený koberec
Do finále jde oprava tramvajové trati ve Skvrňanské. Chybět nebude ani živý zelený koberec

Do finále jdou úpravy tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni. Součástí prací bude i slíbené ozelenění...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.