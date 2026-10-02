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Kdo bude rozhodovat o miliardách z EU? Europoslanci chtějí posílit hlas regionů

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Evropská politika soudržnosti by měla výrazněji pomáhat městům řešit dostupné bydlení, veřejné služby, dopravu nebo dopady klimatické změny, shodli se poslanci ve výboru pro regionální rozvoj.
Kdo bude rozhodovat o miliardách z EU? Europoslanci chtějí posílit hlas regionů

Kdo bude rozhodovat o miliardách z EU? Europoslanci chtějí posílit hlas regionů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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