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Kohezní politika není charita, ale investice, říká předsedkyně Výboru regionů

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Budoucnost politiky soudržnosti se stává jedním ze sporů, který Evropská unie řeší při přípravě svého příštího dlouhodobého rozpočtu. Kata Tüttő v rozhovoru pro Update EU vysvětluje, proč je potřeba do evropských regionů investovat.
Kohezní politika není charita, ale investice, říká předsedkyně Výboru regionů

Kohezní politika není charita, ale investice, říká předsedkyně Výboru regionů

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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Update EU
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