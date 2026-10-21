Kateřina Konečná se přidává k Babišovým Patriotům. Chce získat větší vliv v europarlamentu

Europoslankyně Kateřina Konečná oznámila, že vstupuje do frakce Patrioti pro Evropu. Dosud působila v Evropském parlamentu jako nezařazená poslankyně. Konečná informovala o svém rozhodnutí ve středu ráno na platformě X.
Patrioti pro Evropu vznikli v červenci 2024, mezi zakládajícími členy je české ANO premiéra Andreje Babiše. Přestup k Patriotům Konečná zdůvodňuje snahou účinněji prosazovat program hnutí Stačilo!, za které získala mandát v evropských volbách v roce 2024.
„Toto rozhodnutí nevzniklo náhle ani bez důkladného zvážení,“ uvedla Konečná, která v Evropském parlamentu působí od roku 2014. V minulosti byla členkou levicové frakce GUE/NGL, respektive její nástupnické skupiny The Left. Po volbách v roce 2024 pak působila jako nezařazená poslankyně. Do nedávna stála také v čele KSČM, kterou vedla od roku 2021.
Konečná tvrdí, že jako nezařazená poslankyně předložila stovky návrhů a pozměňovacích návrhů, které podle ní neuspěly kvůli nedostatečné podpoře v Evropském parlamentu.
Europoslankyně také uvedla, že interní analýza hlasování v Evropském parlamentu a politických prohlášení jednotlivých frakcí ukázala největší programovou shodu mezi hnutím Stačilo! a Patrioty pro Evropu. Zároveň zdůraznila, že vstup do frakce neznamená automatický souhlas se všemi jejími postoji a návrhy.
„Na mých prioritách ani závazcích vůči voličům se nic nemění,“ uvedla. Od nového členství si slibuje větší prostor pro prosazování témat, která Stačilo! slibovalo před volbami.
Jako další možnost zvažovala návrat do frakce The Left. Podle Konečné se však od posledních evropských voleb změnily její politické i vnitřní poměry. Kritizuje také její postoje k migraci a Zelené dohodě pro Evropu.
Do Evropského parlamentu v roce 2024 vstoupila v barvách hnutí Stačilo! společně s Ondřejem Dostálem. „Jejímu rozhodnutí rozumím, byť je pro mne překvapením. V blízké době některé ze stran v PfE vyhrají patrně národní volby ve velkých státech a budou určovat chod EU,“ uvedl europoslanec na X.
Patrioti pro Evropu jsou se 85 europoslanci třetí největší frakcí Evropského parlamentu. Větší jsou pouze Evropská lidová strana (EPP) a frakce socialistů a demokratů (S&D). Kromě českého ANO sdružují Patrioti krajně pravicové evropské strany, jako je francouzské Národní sdružení (RN) Marine Le Pen, maďarský Fidesz premiéra Viktora Orbána, italská Liga Mattea Salviniho, rakouská FPÖ nebo španělská strana Vox.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.