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Kateřina Konečná se přidává k Babišovým Patriotům. Chce získat větší vliv v europarlamentu

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Europoslankyně Kateřina Konečná oznámila, že vstupuje do frakce Patrioti pro Evropu. Dosud působila v Evropském parlamentu jako nezařazená poslankyně.
Kateřina Konečná se přidává k Babišovým Patriotům. Chce získat větší vliv v europarlamentu

Kateřina Konečná se přidává k Babišovým Patriotům. Chce získat větší vliv v europarlamentu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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