Oldřich Navrátil po letech skončil v Receptáři. Volný čas tráví na Vysočině, kde vaří guláš sousedům a pálí slivovici

Herec Oldřich Navrátil tráví většinu volného času mimo hlavní město v trampské osadě na Vysočině. K domku na samotě v místě zvaném Údolí skřeků se v chladných měsících s manželkou Monikou dopravuje na čtyřkolce. Na pozemku po starém mlýnu vybudoval švestkový sad, pěstuje desítky sazenic rajčat a pravidelně vaří pro sousedy i přátele.
Původní mlýn nahradil domek v trampské osadě
Do Údolí skřeků na Vysočině jezdil Navrátil už v dětství. Poprvé se tam ocitl v březnu 1953, kdy mu ještě nebylo ani půl roku. Jeho otec byl tramp a společně s přáteli využívali chatu v tamní osadě. K vodě tehdy chodili se džbány ke studánce, vařilo se na kamnech a večer svítily petrolejky. Původní skupina se časem rozrostla o rodiny s dětmi, proto si někteří postavili vlastní zázemí.
Na pozemku, který Navrátil později koupil s kamarádem a následně si parcelu rozdělili, původně stál starý mlýn. Stavba byla v takovém stavu, že ji nebylo možné zachránit. Kompletní rekonstrukce byla nad hercovy finanční možnosti, proto na stejném místě vybudoval menší dům.
Přestože jde o zděnou stavbu, herec jí říká chata. „Bydlím v Praze, ale tady žiju,“ vysvětlil loni v létě v pořadu Vítejte. Příjezd k nemovitosti vede přes pole a louky a v nepříznivém počasí bývá obtížný. „Máme kvůli tomu čtyřkolku, takže sem v pohodě dojedeme i v zimě. Kromě toho tady moc sněhu nebývá, a tak mi nehrozí, že bych musel vzít do ruky lopatu a odhazovat,“ popsal cestování do osady.
Vlastní zelenina s každodenní dávkou česneku
Na pozemku kolem chaty vybudoval zeleninovou zahradu. Mezi záhony pěstuje celer, papriky a především rajčata, na která nedá dopustit a své ženě připomíná, aby vysadila alespoň stovku sazenic. Zvláštní místo má v jeho stravování také česnek, který jí každé ráno.
„Každý den si dám celozrnný chléb, kozí sýr a na to tři až čtyři stroužky česneku. Česnek konzumuji každý den. Dřív jsem se žinýroval, abych tím netrápil kolegy, ale teď už na ně kašlu,“ řekl letos webu Super.cz k rannímu rituálu. Ve svých 73 letech dbá na zdravou stravu a pravidelně podstupuje důkladné lékařské prohlídky, při kterých nevynechává ani vyšetření prostaty nebo kolonoskopii.
Sto litrů pálenky z vlastního švestkového sadu
Kromě zeleninových záhonů věnoval velkou plochu ovocným stromům. Původně zarostlou parcelu plnou kopřiv vyčistil a vysadil na ní švestkové odkopky z okolních úvozů. Úrodu pak využívá k výrobě povidel a především k pálení alkoholu.
„Dám pod švestku plachtu, vezmu ráhno. Takhle jsme s Moničkou jeden rok natřásli osm a půl metráku,“ popsal sklizeň, kterou následně odvezli do Vizovic. V tamní palírně nechali ze sesbíraného ovoce připravit téměř sto litrů domácí slivovice.
Velké hrnce guláše pro sousedy z okolí
Ačkoliv tráví na venkově hodně času, za zručného kutila se nepovažuje. Manuální práce u domu přenechává své manželce Monice, kterou si vzal v roce 2011. Sám při dřívější renovaci chalupy přišel o kus prstu. O to raději se věnuje kuchyni, kde nachází hlavní formu odpočinku.
„U nás doma vařím já, i pro mou ženu, protože si u toho odpočinu. Většinou na chatě vařím ve velkém, sezvu sousedy a kamarády a pochutnáváme si,“ uvedl k pohoštění, při kterém často servíruje guláš, šunkofleky nebo dršťkovou polévku. Kolem domu oceňuje klidné prostředí, kdy za plotem prochází lesní zvěř a v noci houkají sovy.
Z venkova pravidelně dojíždí do Prahy, kde hraje ve Studiu Ypsilon a v divadle Studio Dva v představeních Šíleně smutná princezna, Let do nebe aneb Fata morgana nebo Chlapi sobě. Letos na podzim po letech skončil s moderováním Receptáře prima nápadů, kde ho vystřídala zahradnice Lenka Eywa Večerková a Pepa Libický.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (super, lifee, FTV Prima).