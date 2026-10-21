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Miroslav Kalousek smazal vulgární příspěvek ze svého profilu, který podle něj nenapsal. Jeho vysvětlení vyvolalo posměch

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Dennívýzva
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Na osobním profilu bývalého ministra financí Miroslava Kalouska se objevil vulgární text k dění v TOP 09. Politik jej smazal a uvedl, že jej nepsal.
Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:39

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