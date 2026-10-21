Miroslav Kalousek smazal vulgární příspěvek ze svého profilu, který podle něj nenapsal. Jeho vysvětlení vyvolalo posměch

Miroslav Kalousek smazal vulgární příspěvek ze svého profilu, který podle něj nenapsal. Jeho vysvětlení vyvolalo posměchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Miroslav KalousekZdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 21.10.2026 12:39
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