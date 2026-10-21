Simpsonovi vrací do hry zakázanou postavu. Nový dabér chce napravit staré křivdy

Žlutým obyvatelům Springfieldu dlouhých devět let nikdo nepoděkoval a následně je úslužně nepobídl, ať přijdou zas. Indický prodavač Apu Nahasapeemapetilon se po kontroverzích s „bělošským“ dabingem a západními stereotypy v nejdéle vysílaném animovaném seriálu odmlčel a až nyní našel nový hlas. Apua namlouvá americký herec indického původu Sunil Malhotra a prolomení trapného kulturního ticha si tvůrci Simpsonových schovali do epizody „Treehouse of Horror Presents: The Revengening“, odvysílané 18. října. Podle showrunnera Matta Selmana má jít o promyšlené začlenění postavy, nikoli o návrat do starých kolejí.
Apu, nonstop pracovník se smluvenou indickou manželkou a neposednými osmerčaty, se stal terčem kritiky zejména po dokumentu komika Hariho Kondabolua The Problem with Apu z roku 2017. Snímek upozornil na to, že postavu indického přistěhovalce, který provozuje večerku Kwik-E-Mart, desítky let daboval bělošský herec Hank Azaria a že její přízvuk i charakter mohou posilovat zjednodušené představy o Jihoasiatech. Azaria, jenž propůjčuje hlas řadě springfieldských individuí včetně hospodského Vočka, nakonec oznámil, že už Apua namlouvat nebude. Postava ze seriálu úplně nezmizela, ale od října 2017 nedostala žádné nové dialogy a v dění se pohybovala velmi okrajově. Simpsonovi tak na několik let zvolili nejjednodušší řešení: Apua ponechali ve Springfieldu, jen mu odebrali hlas.
Malhotra
přiznal, že nabídka v něm nejprve vyvolala spíš obavy než nadšení. „Když mi agent zavolal kvůli konkurzu do Simpsonových, okamžitě jsem věděl, o jakou roli jde, a trochu se mi z toho sevřel žaludek,“ uvedl herec, jenž má s dabingem bohaté zkušenosti – slyšet jsme ho mohli například v populárních videohrách World of Warcraft, League of Legends, Halo: Reach nebo Fallout 4. Zároveň ho ale zajímalo, zda se scenáristický tým proměnil natolik, aby se seriál dokázal k minulým chybám postavit čelem. „Mohli by ho vrátit způsobem, který uzná a napraví předchozí přešlapy? Dokázal bych si postavu přivlastnit a nějakým způsobem ji dostat zpět?“ ptal se sám sebe. Pokud by měl pocit, že tvůrci neberou reprezentaci jihoasijské komunity vážně, byl připraven roli odmítnout, třebaže jde o jeden z nejdéle vysílaných seriálů americké televize.
Před přijetím nabídky si proto vyžádal osobní schůzku se Selmanem a výkonným producentem Cesarem Mazariegosem. Podle Malhotry ho jejich přístup nezklamal a spolupráci popsal jako společné hledání nové podoby postavy. Nejsilnější okamžik pro něj přišel přímo v nahrávacím studiu, kde mohl opakovaně vykřiknout „Já jsem Apu!“ – tentokrát jako výraz vzdoru a znovuzískané identity. Doufá, že návrat potěší dlouholeté fanoušky a zároveň osloví jihoasijské diváky, kteří od Simpsonových v minulosti odpadli.
Selman v prohlášení zdůraznil, že tvůrci mají Apua stále rádi a chtějí k němu přistoupit „chytře, po simpsonovsku“, tedy tak, aby se mohl vyvíjet a zároveň zůstal součástí specifického humoru seriálu. Malhotra navíc není jedinou změnou v rodině Nahasapeemapetilonových: Apuovu manželku Manjulu nově namlouvá Janina Gavankar. Producent potvrdil, že Apu i jeho rodina by se měli v dalších epizodách objevovat častěji. Návrat tak může být víc než jednorázovým pomrknutím na někdejší kontroverzi.
Apuova nová zvuková kapitola začíná v hororově laděné epizodě, v níž tajemná postava pátrá po spravedlnosti za křivdy, které jí způsobili obyvatelé Springfieldu. Teprve odhalení její identity přinese nečekaný zvrat ve stylu Vřískotu. Simpsonovi tak oživují kanonickou postavu, jejíž stereotypní pojetí včetně nemorálního důrazu na prodej na úkor kvality (a čistoty) zboží se nakonec stalo zátěží. Apu se řadí vedle dalších springfieldských matadorů, jako jsou doktor Dlaha či Vočkův štamgast Carl, kteří v minulosti rovněž přijali nové, etnicky správné hlasy.
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Zdroje: Deadline, Kinobox