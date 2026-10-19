Kolik stojí jeden koncert Lucie Bílé: Podle veřejných smluv si pořadatelé musí připravit pořádný balík

Smlouvy zveřejněné kolem koncertů Lucie Bílé mnohé nejspíš až šokují. Částky za její vystoupení jsou totiž obrovské.
Když si místo spekulací vezmete k ruce veřejné registry, dostanete odpovědi na otázky, kolik si vydělají leckteré hvězdy za svá vystoupení. Starší mediální odhady u Lucie Bílé se pohybovaly kolem čtvrt milionu korun, nicméně u některých novějších akcí už smlouvy ukazují částky výrazně nad touto hranicí. V redakci In-Lifestyle.cz však připomínáme, že nejde pouze o to, jak slavné jméno stojí na plakátu akce. Důležité je brát v potaz i náklady na samotnou akci.
Nová smlouva z Kroměříže mnohé překvapí
Poslední výrazný podnět přišel z Kroměříže. V Registru smluv se kupříkladu letos objevila smlouva mezi tamním Domem kultury a společností VM ART production na pořad „Lucie Bílá, Recitál“. Uvedená hodnota na ní původně činí 670 000 Kč včetně DPH, poté byla zvýšena na 685 000 Kč. Konkrétně však smlouva uvádí, že smluvní podíl za uskutečněný program je 90 % z celkové tržby za vstupenky pro agenturu VM ART Production, a to do maximální částky 685 000 Kč. Je zde tedy jasná závislost na množství prodaných vstupenek.
Nicméně není divu, že se kolem podobně vysokého čísla rozběhne živá debata, jak velký výdělek takové vystoupení jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček reálně přinese. Za to už má člověk slušné auto. A někdo takovou částku nevydělá ani za rok práce.
Manažer Jiří Kouble nicméně v reakci pro PrahaIN loni ohledně jiné smlouvy upozorňoval, že je nutné odlišovat osobní honorář zpěvačky od celkové ceny vystoupení. Do té totiž patří honoráře dalších účinkujících, zvuk, světla, přeprava lidí i techniky, kostýmy, kosmetická příprava a všelijaké další produkční položky.
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A to už je poměrně zásadní rozdíl. Když se ve smlouvě objeví třeba 350 000 Kč plus DPH, což se v minulosti řešilo u šumperského recitálu, nelze z toho automaticky vyčíst, že celá částka putuje přímo Lucii Bílé. Při čtení podobných dokumentů je to detail, který se snadno přehlédne. Přitom bez něj čísla z registru nedávají úplný smysl.
Co ukazují čísla v čase
Starší údaj kolem 250 tisíc korun a vedle něj novější veřejně dohledatelné částky 350 tisíc plus DPH, 592 tisíc s DPH nebo současných 670 tisíc s DPH. Když se ta čísla postaví vedle sebe, posun je patrný. Neznamená to ale, že by cena rostla jen kvůli samotnému jménu interpreta. Roli hraje rozsah produkce, typ pořadu, počet lidí v doprovodu a také zdražení služeb, které se kolem živých akcí v posledních letech nahromadilo. Navíc se obecně všechno zdražuje, tedy i ceny takových vystoupení.
Je tu ještě jeden praktický detail, možná méně nápadný, ale důležitý. Podle informací na webu Registru smluv patří cena nebo hodnota předmětu smlouvy mezi povinná metadata. Pokud si tedy veřejná instituce podobné vystoupení objedná, měla by se částka v systému objevit. I proto jsou dnes dohledatelné sumy, které by dřív nejspíš zůstaly jen v rovině odhadů a řečí z branže.
Lucie Bílá není výjimka, jde o měřítko českého trhu
U Lucie Bílé se však neplatí jen za známé jméno na plakátu. Pořadatel přece jen kupuje i jistotu, že přijede interpretka, která dlouhodobě plní sály a udržuje vysokou úroveň živých vystoupení. Srovnávat takovou cenu s běžným městským koncertem nebo menší klubovou akcí proto moc přesné není. Veřejné smlouvy tak nefungují jako nějaký tajný ceník. Spíš ukazují, jak se český koncertní provoz skládá. Silnější značka znamená vyšší cenu, větší produkce zase víc položek v rozpočtu. Jedno číslo bez rozpisu proto může vypadat větší, než jaké ve skutečnosti je.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jaké jsou částky za vystoupení Lucie Bílé: Záleží na zájmu diváků, nicméně jde o statisíce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.