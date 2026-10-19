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Rozešli se po dvaceti letech, ale Křížová Víznera neopustila. Nemocnému herci vaří, pere a uklízí dodnes

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Dennívýzva
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Vendula Křížová v říjnu 2026 otevřeně popsala, jak pravidelně dochází za svým bývalým partnerem Oldřichem Víznerem a stará se mu o domácnost, přestože spolu skončili před devíti lety a ona dávno žije s jiným mužem.
Rozešli se po dvaceti letech, ale Křížová Víznera neopustila. Nemocnému herci vaří, pere a uklízí dodnes

Rozešli se po dvaceti letech, ale Křížová Víznera neopustila. Nemocnému herci vaří, pere a uklízí dodnes

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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