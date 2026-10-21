Sněmovna zvolila do Rady Českého rozhlasu muže z bojové scény. Jíra působil v Clashi a teď vede GMMA

Za jedenáct dní po zvolení Jakuba Jíry pořádá jeho organizace v pražské Nové Spirále první galavečer, na jehož plakátu stojí Makhmud Muradov proti šesti Kotlárům. Zároveň má Jíra na šest let křeslo v orgánu, který kontroluje Český rozhlas, schvaluje jeho rozpočet a může jmenovat i odvolat generálního ředitele. Jakub Jíra, dlouholetá tvář organizace zápasů influencerů Clash a hlavní promotér nové organizace G MMA, prošel sněmovní volbou až napodruhé. Napoprvé mu chyběly tři hlasy. Redakce MMAmagu otevřela stenoprotokoly Poslanecké sněmovny i zákon o Českém rozhlasu a spočítala, jak se výsledek za šest dní otočil a co přesně teď Jíra může.
Napoprvé mu chyběly tři hlasy
První kolo se odehrálo 14. října 2026. Hlasovalo 160 poslanců, ke zvolení bylo potřeba 81 hlasů. Jíra jich dostal 78, bývalý předseda rady Miroslav Dittrich 59, Ondřej Matouš 137 a byl zvolen hned. Z pětice kandidátů, kterou tvořili Pavel Baran, Dittrich, Jíra, Tomáš Kňourek a Matouš, postoupili do druhého kola dva.
Druhé kolo přišlo 20. října 2026. Hlasujících bylo 157, a protože jich bylo o tři méně, klesla hranice zvolení na 79. Jíra získal 85 hlasů, Dittrich 69. Polepšili si oba; Dittrich dokonce o deset hlasů, Jírovi stačilo sedm. Ze stenoprotokolu 34. schůze plyne i to, že volba byla tajná, takže doložit, kdo pro koho hlasoval, nelze.
|Kolo volby
|Hlasy pro Jíru
|Potřeba ke zvolení
|1. kolo (14. 10. 2026)
|78
|81
|2. kolo (20. 10. 2026)
|85
|79
|Rozdíl
|+7
|−2
Sněmovna ho na kandidátce vedla jako moderátora a influencera; jenže muž, který ten mandát vyhrál, má na webu své vlastní organizace docela jiný titul.
Z Clashe odešel, s Kajínkem se vrací
Roky byl moderátorem a tváří Clashe, organizace postavené na zápasech influencerů. Konec spolupráce popsala každá strana jinak: Jíra v rozhovoru pro Expres.cz ze září 2025 mluvil o penězích a názorových rozporech, promotér Tomáš Linh Le Sy pro tentýž web o týden později uvedl, že peníze neřešili a že Jíru vyhodil. Clash 17 se koná 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Už bez něj.
Ze stránky O nás organizace G MMA a ze zápisu v Obchodním věstníku, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, plyne dvojí postavení. Web G MMA uvádí Jíru jako hlavního promotéra a jako majitele vede Martinu Schopper; Obchodní věstník u společnosti G ENTERTAINMENT CZECH s.r.o., která za organizací stojí, zapsal k 31. červenci 2026 Jíru jako společníka s podílem 10 %. Premiéra G MMA 1 Samhain je ohlášená na 31. října 2026 do Nové Spirály a na kartě stojí vedle Muradova proti šesti Kotlárům také dvojice Kajínek proti Bachařovi.
Moderátor a influencer. Tak ho představili poslancům
Redakce MMAmagu postavila vedle sebe dva oficiální popisy jednoho člověka: sněmovní aktualita k veřejnému slyšení kandidátů ho vede jako moderátora a influencera; ani Clash, ani G MMA v ní nejsou. Vlastní organizace mu dává titul hlavní promotér. Mezi těmi dvěma popisy je celá jedna bojová scéna.
Rada Českého rozhlasu má podle zákona č. 484/1991 Sb. devět členů a mandát trvá šest let. Je to orgán, jímž veřejnost kontroluje činnost rozhlasu, ne další patro řízení. Radní neurčuje playlist ani obsah zpráv, zákon členům přímé zásahy do tvorby a vysílání zakazuje. Co rada dělá:
- jmenuje a odvolává generálního ředitele Českého rozhlasu
- schvaluje rozpočet a kontroluje jeho plnění
- schvaluje Statut Českého rozhlasu
- předkládá Sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu
- určuje mzdu generálního ředitele
Jenže tentýž zákon, který radním dává tyhle pravomoci, obsahuje i pasáže o tom, co radní dělat nesmí, a jedna z nich mluví o obchodních zájmech.
Co na to zákon, když radní zároveň stojí za komerčním galavečerem
ANALÝZA Smí člen Rady Českého rozhlasu zároveň stát za komerční bojovou show? Paragrafy o neslučitelnosti funkcí redakce MMAmagu prošla řádek po řádku. Zákon zakazuje členům rady být ve společnostech působících v oblasti hromadných sdělovacích prostředků a zastupovat obchodní zájmy, které by mohly ovlivnit nestrannost a objektivitu rozhodování. Promotér galavečeru v tom výčtu výslovně není.
Zákon počítá s tím, že radní je jinak zaměstnaný člověk, a vymezuje konkrétní zákazy, ne obecný vkus. Spor proto nevznikne z toho, že se někomu nelíbí Kajínek na plakátu, ale teprve tam, kde by se zájmy G MMA potkaly s rozhodováním rady. Typicky u obchodního vztahu s Českým rozhlasem. Ve veřejně dohledatelných záznamech Registru smluv takový vztah u G ENTERTAINMENT CZECH s.r.o. nefiguruje; dohledatelné jsou smlouvy s Výstavištěm Praha.
Odvolat radního lze podle zákona mimo jiné tehdy, „narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady“. Posoudit to umí jen komora, která ho zvolila, a zatím k tomu důvod nevyslovila. Doložitelný je jen rozestup: šestiletý mandát začal jedenáct dní před premiérou jeho organizace. Mikrofon u klece a křeslo v kontrolním orgánu drží jeden člověk a 31. října 2026 je bude držet poprvé naráz.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek