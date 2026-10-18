Češi přestávají kupovat pomazánkové máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je chutnější, levnější a vydrží déle

Kelímek pomazánkového patřil k české snídani stejně samozřejmě jako rohlík. Letos ale v obchodech nastala situace, se kterou málokdo počítal, a domácí pomazánka z másla začala dávat smysl i finančně. Statistiku odlivu zákazníků nikdo nevede, jednoduchý domácí trik se ale šíří kuchyněmi rychle a samotná příprava zabere pár minut.
Máslo za cenu, jakou nikdo nečekal
Podle údajů ministerstva zemědělství prodávaly mlékárny v únoru 2025 kilogram másla ve spotřebitelském balení v průměru za více než 226 Kč. O rok později to bylo zhruba 120 Kč, tedy skoro o polovinu méně. Za zlevněním stál velký přebytek mléka i mléčného tuku na trhu.
Kdo v polovině října 2026 sleduje letáky, sežene 250gramovou kostku v akci za 26,90 až 29,90 Kč. Akční máslo tak po přepočtu vyjde zhruba na 11 až 12 Kč za 100 gramů. Tradiční pomazánkové přitom na Rohlíku stojí podle značky přibližně 15 až 30 Kč za stejné množství. Slunečnicový olej se v akci prodává kolem 27 Kč za litr, takže každý přilitý díl cenu domácí směsi ještě stlačí.
Přečtěte si také: Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 290 Kč. Tenhle šlehač měl doma skoro každý Proč načaté pomazánkové často končí v koši
Pomazánkové se vyrábí ze zakysané smetany, ke které výrobci přidávají sušené mléko nebo podmáslí a škrob. Mléčného tuku má nejméně 31 procent. Soudní dvůr EU v říjnu 2012 rozhodl, že výrobek s takovým složením nesmí nést v názvu slovo „máslo“. Klasické máslo totiž musí mít podle evropských pravidel nejméně 80 procent mléčného tuku. Proto ho dnes v regálu najdete jako tradiční pomazánkové.
Krémová konzistence má svou cenu. Jakmile kelímek otevřete, je potřeba ho rychle sníst. Madeta na svém pomazánkovém uvádí, že načaté balení vydrží v lednici dva dny. Kdo ho nesní najednou, tomu zbytek snadno skončí v koši.
Máslo, které se maže hned z lednice
Obyčejné máslo má jedinou slabinu: vytažené z lednice je tvrdé a čerstvý chléb při mazání trhá. Chytrá náhrada tuhle vadu odstraní. Změklé máslo stačí ušlehat s obyčejným rostlinným olejem, který v lednici zůstává tekutý. Díky tomu zůstane směs vláčná i ve vychlazené dóze a po chlebu se roztírá stejně snadno jako pomazánkové.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Připálený hrnec bude zase lesklý díky 1 věci, kterou máte ve spíži Olej přimíchaný do změklého másla udrží směs vláčnou i v chladu lednice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Postup přípravy je jednoduchý:
Kostku másla vyndejte z lednice několik hodin předem, aby úplně změkla. Když spěcháte, nastrouhejte ji na hrubém struhadle, drobné kousky změknou mnohem rychleji. Na dva díly másla přilijte zhruba jeden díl oleje a přidejte špetku soli. Ručním šlehačem nebo robotem obojí šlehejte minutu až dvě, aby se olej s máslem úplně propojil. Krémovou hmotu přesuňte do krabičky s dobře těsnícím víkem. Po hodině až dvou v chladu je pomazánka hotová.
Výsledek má přesně takovou tuhost, jakou si s nožem a krajícem chleba přejete.
Olej rozhodne o chuti
Nejméně se do chuti promítne olej, který skoro nevoní, třeba slunečnicový. V pomazánce pak vynikne hlavně máslo. Extra panenský olivový olej je sice kvalitní, ale jeho typická příchuť v pomazánce převáží a máslo v ní téměř zanikne. Kdo má rád středomořský nádech, může ho naopak použít schválně.
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Oproti pomazánkovému, které díky zakysané smetaně chutná lehce nakysle, má domácí směs plnou smetanovou chuť skutečného másla. Hodí se i do pánve, takže na ní můžete usmažit třeba vajíčka.
Jak dlouho směs vydrží
Máslo patří v lednici k trvanlivějším potravinám a načaté vydrží v uzavřené nádobě zhruba dva týdny. Stejnou dobu počítejte i u domácí směsi, což je pořád několikanásobně déle než u otevřeného pomazánkového. Po namazání vraťte dózu co nejdřív do chladu, protože v teplé kuchyni se z pomazánky začne uvolňovat olej.
V dobře uzavřené dóze vydrží domácí máselná směs v lednici zhruba dva týdny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Srovnání obou pomazánek přehledně shrnuje tabulka:
Tradiční pomazánkové Domácí máselná směs Z čeho je zakysaná smetana, sušené mléko nebo podmáslí, škrob změklé máslo, olej, špetka soli Cena za 100 g zhruba 15 až 30 Kč podle značky (Rohlík, říjen 2026) zhruba 11 až 12 Kč za akční máslo, olej cenu ještě sníží Chuť lehce nakyslá díky zakysané smetaně plná smetanová chuť skutečného másla V lednici po otevření dva dny (údaj Madety) zhruba dva týdny v uzavřené dóze, podobně jako samotné máslo Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle lívance dělám bez mléka. Na snídani zmizely první a recept jsem jí musela nadiktovat do telefonu
Když narazíte na výhodnou akci, můžete si másla koupit víc. Kostky zabalené ve vzduchotěsném sáčku nebo boxu vydrží v mrazáku asi rok a na novou várku pomazánky stačí rozmrazit jednu.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/49134-slevy-z-letaku-od-14-10-2026, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-a91570—xQOHgBSO/komentar, https://www.vitalia.cz/clanky/cena-masla-zvyseni/, https://www.rohlik.cz/761893-chocenska-mlekarna-chocenske-tradicni-pomazankove, https://www.rohlik.cz/1467835-madeta-jihoceske-pomazankove-maslo-tradicni-bez-prichuti, https://pravniprostor.cz/judikatura/mezinarodni-a-evropske-pravo/konec-pomazankoveho-masla, https://www.samsung.com/cz/support/home-appliances/jak-dlouho-mohu-uchovavat-jidlo-v-chladnicce-nebo-mrazaku, https://www.denik.cz/gastronomie/jak-usetrit-za-maslo.html, https://www.littlehouseliving.com/homemade-spreadable-butter.html, https://toriavey.com/homemade-spreadable-butter