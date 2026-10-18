Recept na rychlou buchtu s mandarinkami a tvarohem bez vážení

Jsou dny, kdy se nechce vytahovat kuchyňská váha, míchat několik misek krému a pak ještě řešit, jestli se vrstvy povedly rovně. Jenže
obyčejná suchá buchta také zrovna neláká. s Hrnková buchta mandarinkami je v tomhle směru dost vděčná: tvaroh ji udrží vláčnou, ovoce přidá šťávu a výsledek působí jednoduše domácím dojmem. Bez parády, ale dobře. z Mandarinky plechovky tu navíc nejsou jen na ozdobu, v těstě udělají víc, než by člověk čekal.
Recept v podobných obměnách koluje po domácnostech už dlouho. Někdo přidává víc tvarohu, někdo zase ubere cukr, ale základ zůstává stejný: lité těsto, tvarohové kopečky a navrch mandarinky. Často se pracuje s poměrem
1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1/2 hrnku oleje, 3/4 hrnku mléka a 4 vajec. Jedna věc se ale vyplatí nepřeskočit: mandarinky nechte dobře okapat. Když se na plech dostane i nálev, střed buchty se pak peče pomaleji a někdy trochu zlobí. To je přesně ta situace, kdy člověk pootevírá troubu a váhá, jestli už je hotovo, nebo si ještě počkat.
Tvaroh v tomhle
není jen kvůli chuti. Podle Healthline obsahuje dost moučníku bílkovin, nechybí v něm ani vápník a oproti běžné ovocné buchtě umí lépe zasytit. Pořád je to samozřejmě sladké pečení, ne dietní plán na týden. Mezi domácími moučníky ale nejde o špatnou volbu. Recept na hrnkovou buchtu s mandarinkami
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Těsto 1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky 3/4 hrnku moučkového cukru 3/4 hrnku mléka 1/2 hrnku oleje 3 ks vajec 1 balíček prášku do pečiva Tvarohová vrstva 2 vaničky nebo kostky polotučného tvarohu 1 ks vejce 2 lžíce třtinového cukru Navrch: 2 plechovky mandarinek Postup přípravy jednoduché mandarinkové buchty
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte a vysypte tak, jak to běžně děláte doma.
2.
3 vejce vyšlehejte s moučkovým cukrem. Přilijte olej, potom mléko a nakonec zapracujte mouku promíchanou s práškem do pečiva. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Buchta s mandarinkami není jen retro vzpomínka: Šťavnatý moučník, který zachrání chuť na sladké bez velké námahy
3. V jiné misce rozmíchejte
tvaroh, 1 vejce a třtinový cukr. Šlehač kvůli tomu vytahovat nemusíte, metlička nebo obyčejná lžíce udělá stejnou službu.
4. Těsto nalijte na připravený plech. Po lžících na něj rozdělte
tvarohovou směs a nakonec rozložte dobře okapané mandarinky. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Buchta s mandarinkami není jen retro vzpomínka: Šťavnatý moučník, který zachrání chuť na sladké bez velké námahy
5. Pečte přibližně
40 minut při 180 °C. Ke konci se hodí špejle; kvůli tvarohu nebude úplně suchá, ale nesmí na ní zůstat syrové těsto.
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TIP: Pokud chcete svěžejší chuť, nastrouhejte do tvarohu trochu citronové kůry. S mandarinkami si rozumí velmi dobře. Často kladené otázky o buchtě s mandarinkami
Jde použít i jiné ovoce?
Ano, jde. Dobré jsou třeba kompotované broskve nebo meruňky. Jen je stejně jako mandarinky nechte opravdu dobře okapat.
Můžu dát méně cukru?
Můžete. Mandarinky bývají samy o sobě sladké, takže z těsta se dá bez větších obav ubrat zhruba 2 až 3 lžíce cukru.
Jak buchtu skladovat?
Kvůli
tvarohu patří po vychladnutí do lednice. Druhý den často chutná ještě lépe, protože se těsto, tvaroh a ovoce stačí trochu propojit.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou