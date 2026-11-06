Poctivý Opilý Izidor ke kávě: Ořechový korpus, krém a hořká čokoláda

na první pohled žádnou velkou parádu nedělá. Je to Opilý Izidor tmavší řez, čokoláda nahoře, úhledná kostka na talíři. Jenže po prvním soustu bývá celkem jasno: obyčejný ořechový ke kávě tohle není. Poprvé jsem ho jedla na vánoční besídce u kolegyně. Přinesla tác s malými čtverečky a prohodila, že je to „něco zákusek s ořechy a rumem“. Recept jsem si chtěla opsat později, ale než na to došlo, nezůstal ani kraj. Ořechový korpus, rumová ořechová náplň, jemný žloutkový krém a navrch hořká čokoládová poleva se po noci v lednici propojí tak, že se chuť dost špatně vysvětluje. Lepší je ukrojit a ochutnat. dezertu
Krájí se na
malé kostky, což je zrádné samo o sobě. Jedna vypadá nevinně. Druhá taky. Hlavní slovo tu mají . Nejsou jen přísadou do těsta, ale nesou chuť prakticky celého řezu. vlašské ořechy
Můj tip: Žloutkový krém připravujte ve vodní lázni pomalu. Tady se spěch nevyplácí. Metličku mějte v ruce skoro pořád, směs má být hladká, lesklá a bez hrudek. Máslo přidávejte až do trochu zchladlého základu, jinak se krém snadno srazí. A odležení nešiďte. Celý plát potřebuje v lednici aspoň 24 hodin, jinak vrstvy při krájení nedrží tak, jak mají. Recept na poctivého Opilého Izidora s rumovou náplní a čokoládovou polevou
Celková délka přípravy: cca 26 hodin (nejlépe začít den předem) Ingredience k přípravě Ořechový korpus 150 g změklého másla 150 g cukru krupice 5 vajec (žloutky a bílky zvlášť) 1 lžíce kakaa 120 g mletých vlašských ořechů 70 g hrubé mouky 2 lžičky prášku do pečiva špetka soli Rumová ořechová náplň 200 g mletých vlašských ořechů 2 lžíce vanilkového cukru 100 g moučkového cukru 200 ml rumu Žloutkový krém 4 žloutky 1 lžíce kakaa (volitelně) 100 g moučkového cukru 200 g změklého másla Čokoládová poleva 200 g hořké čokolády (cca 50 % kakaa) 8 lžic smetany ke šlehání volitelně: 1 kysaná smetana + 1 mascarpone pro jemnější konzistenci Postup přípravy rumového Opilého Izidora
1. Troubu nastavte na
160 stupňů. Máslo, cukr krupice a žloutky vyšlehejte elektrickým šlehačem do světlé pěny. Dejte tomu klidně pět minut, není to zbytečná práce. Vzduch v základu pomůže tomu, aby byl korpus po upečení vláčný a nepůsobil těžce.
2. Do pěny přidejte
kakao, mleté vlašské ořechy a hrubou mouku, předem promíchanou s práškem do pečiva a špetkou soli. Promíchejte jen krátce. Ve chvíli, kdy se těsto spojí, je hotovo; další šlehání mu už nic dobrého nepřidá.
3. Z
ušlehejte pevný sníh a stěrkou ho zapracujte do těsta. Opatrně, spíš odspodu nahoru než rychlým kroužením po míse. Sníh má těsto nadlehčit, ne se v něm úplně ztratit.
4. Hluboký plech vyložte pečicím papírem, těsto na něj nalijte a rozetřete až do rohů. Pečte
15 až 20 minut, dokud povrch nezpevní a špejle nevyjde suchá. Hotový korpus nechte úplně vychladnout. Rumová náplň na teplém základu by se vsakovala nerovnoměrně, a to je škoda. Připravíme rumovou ořechovou náplň
1. V míse promíchejte
mleté vlašské ořechy, vanilkový cukr, moučkový cukr a rum. Nechte směs asi 10 minut stát, aby ořechy tekutinu natáhly. Pak náplň rozetřete na vychladlý korpus. Bude hutná, výrazně rumová a stěrka se do ní trochu zaboří. Přesně tak to má být. Teď si připravíme žloutkový krém
1.
Žloutky, kakao a moučkový cukr dejte do skleněné mísy. Položte ji na hrnec s vroucí vodou, ale dno mísy se nesmí dotýkat hladiny. Nad párou šlehejte metličkou, dokud směs nebude hladká, lesklá a lehce zhoustlá.
Medový dort není nejrychlejší moučník, ale jeho jemné vrstvy a bohatá chuť za tu práci stojí
2. Mísu odstavte z páry a nechte krém chvíli zchladnout. Až potom do něj postupně zašlehejte
změklé máslo. Ideálně má mít pokojovou teplotu. Studené máslo nebo příliš horký žloutkový základ dovedou krém srazit během chvilky, a oprava pak bývá otravná.
3. Žloutkový krém natřete na ořechovou vrstvu. Je jemnější než rumová náplň, takže většinou drží odděleně, jen s ním zacházejte trochu zlehka. Roztírejte od středu k okrajům. Plát zakryjte a dejte do lednice na
24 hodin. Poslední krok je čokoládová poleva
1. Ve vodní lázni rozpusťte
hořkou čokoládu se smetanou ke šlehání. Pokud chcete polevu měkčí a krémovější, přidejte kysanou smetanu a mascarpone. U malých kostek je to praktické, poleva při krájení tolik nepraská. Teplou čokoládovou směs nalijte na celý plát a rozetřete.
2. Dezert vraťte do lednice a nechte polevu zcela ztuhnout, počítejte s
1 až 2 hodinami. Krájejte nahřátým nožem na malé čtverečky. Po každém řezu nůž otřete, jinak se čokoláda i krém začnou tahat přes hrany. Hotové řezy patří do lednice. Foto: Cooky.cz, Opilý Izidor: Staročeský dezert, který voní rumem a chutí jako z babiččiny spíže Tipy redakce: Rum se nevypaří: Rum se v téhle náplni už nepeče, zůstává syrový. Chuť i účinek tedy zůstávají. Pokud řezy chystáte pro děti nebo pro ty, kteří alkohol nepijí, nahraďte rum silným černým čajem se lžičkou rumového aroma. Krájení bez rozpadání: Nůž před každým řezem na pár vteřin ponořte do horké vody a osušte. Čokoládová poleva bude méně praskat a řezy budou mít čistší hrany, skoro cukrářské, když se zadaří. Kakao v žloutkovém krému: V receptu je uvedené jako volitelná surovina. Já ho většinou nedávám, světlý krém líp vypadá proti tmavší ořechové vrstvě. Chuťově ale funguje i kakaová verze. Skladování: Opilý Izidor vydrží v uzavřené nádobě v lednici až 5 dní. Vrstvy se postupně ještě víc propojí, takže na vánoční stůl ho klidně připravte i dva dny dopředu. Vlašské ořechy a jejich přínos: Podle Healthline obsahují vlašské ořechy omega-3 mastné kyseliny a antioxidanty, které se spojují se zdravím srdce i mozku. Jeden malý kousek Izidora denně se tak dá obhájit poměrně slušně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline