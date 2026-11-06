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Poctivý Opilý Izidor ke kávě: Ořechový korpus, krém a hořká čokoláda

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Opilý Izidor vypadá nenápadně, ale každý, kdo ho ochutná, okamžitě ví, že tohle není žádný obyčejný řez. Čtyři vrstvy: ořechový korpus, náplň namočená v rumu, hedvábný žloutkový krém a hořká čokoládová poleva, se po přenocování v lednici propojí do něčeho, co se těžko popisuje slovy.
Fotografie k opilemu izidorovi

Fotografie k opilemu izidorovi

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Opilý Izidor: Staročeský dezert, který voní rumem a chutí jako z babiččiny spíže
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 03:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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